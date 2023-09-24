المغرب يقدّر متضرري الزلزال بـ 2.8 مليون نسمة

عربيات ودوليات

كشف وزير الموازنة المغربي فوزي لقجع عن تقديرات الحكومة للأضرار التي خلّفها زلزال الحوز، وقال إن عدد المتضررين يبلغ نحو 2.8 مليون نسمة، معلنا عن برنامج مساعدات مالية عاجلة لكل عائلة.ووفقا لما ذكره لقجع أمام البرلمان المغربي الجمعة، فقد بلغ عدد الدواوير (القرى) التي تضررت 2930 دوارا في جبال الأطلس، ما يمثل ثلث الدواوير في المنطقة. وأوضح الوزير أن ما لا يقل عن 59 ألفا و674 منزلا تضررت جراء الزلزال، وأن %32 من هذه المنازل انهار بالكامل، مشيرا إلى أن الحكومة ستقدم 2500 درهم (244 دولارا) شهريا لكل أسرة متضررة ، ابتداء من سبتمبر الجاري ولمدة سنة واحدة.

