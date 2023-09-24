قادة خليجيون متفائلون برؤى محمد بن سلمان «الواثقة»

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: أشاد قادة خليجيون، بالمقابلة التي أجراها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع قناة «فوكس نيوز» الأميركية، معربين عن ثقتهم بمستقبل أكثر ازدهاراً للمملكة وفق الرؤى التي طرحها ولي العهد السعودي.

وقال رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: «لقاء أخي محمد بن سلمان التلفزيوني عبر عن رؤية واثقة لحاضر المملكة ومستقبلها، ونظرة متزنة إلى قضايا المنطقة والعالم». وأضاف الرئيس الإماراتي: «أتمنى له التوفيق في تحقيق طموحات الشعب السعودي الشقيق نحو مزيد من الازدهار». وأشار إلى أن «الإمارات والسعودية شركاء في الهدف والطموح، وتعملان من أجل مستقبل أفضل للمنطقة».

من جهته، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تدوينة على إكس: «تابعت مقابلة أخي الأمير محمد بن سلمان مع قناة فوكس»، لافتاً إلى أنها «مقابلة عكست قوة الإنجاز في المملكة، ودقة الرؤية التي يتبناها سموه». وتابع: «متفائلون بنجاح المملكة ومتفائلون بقيادتها الطموحة الواعية. ومتفائلون بشرق أوسط جديد بتعاون دوله ليعود مركزاً حضارياً واقتصادياً عالمياً بإذن الله».

من جانبه، قال ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة «لقاء أخي سمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود التلفزيوني أبرز للعالم رسالة الخير والنماء ومنهج السلام والازدهار للمملكة العربية السعودية الشقيقة». وأضاف: «نحن نقف دوماً بجانب السعودية الشقيقة قيادةً وشعباً لإنجاز الأفضل والمستقبل المشرق للمنطقة والعالم».

وكان ولي العهد السعودي أجرى مقابلة موسعة مع قناة «فوكس نيوز» الأميركية بثت، الخميس، وتحدث خلالها عن الأوضاع السعودية الداخلية ورؤية المملكة 2030، والعديد من القضايا الخارجية بما فيها احتمالات التطبيع مع «إسرائيل»، والعلاقات السعودية- الإيرانية، ومساعي طهران لامتلاك السلاح النووي، ضمن قضايا عالمية وإقليمية أخرى.

