الأمم المتحدة: سورية «غير آمنة» لعودة اللاجئين

عربيات ودوليات

عواصم – الوكلات: حذرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سورية، من أن ما وصفته بالجمود الحالي في سورية «لا يطاق» حيث لا تزال البلاد «غير آمنة» لعودة اللاجئين، داعية الأطراف إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية.

جاء ذلك في تقرير قدمه رئيس اللجنة باولو بينيرو لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ورفضته دمشق ووصفته بأنه نهج متحيز ومضيعة للوقت. وأضاف بينيرو «لايوجد فائزون نهائيون ولا تزال البلاد غير آمنة لعودة اللاجئين». وتابع « قبل أن تغرق سورية بشكل أعمق في تصاعد العنف والتدهور الاقتصادي، ندعو الجهات الفاعلة الرئيسية إلى وقف الهجمات على المدنيين والاستجابة لاحتياجاتهم الماسة».

كما حث بينيرو نظام الرئيس السوري بشار الاسد على الاهتمام والاستجابة بشكل إيجابي لتطلعات وحقوق السوريين المشروعة. وأشار إلى أن الشباب السوري يفرون بأعداد كبيرة تاركين وراءهم «دولة مجزأة واقتصادا مشلولا ومنازل مدمرة لأنهم لم يعودوا يعتقدون أن لديهم مستقبلا في وطنهم». الى ذلك أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجتماعا بـ «صيغة أستانة» حول التسوية السورية مع نظيريه الإيراني حسين أمير عبداللهيان والتركي حقان فيدان وأشارت الخارجية الروسية في بيان إلى أنه «جرى تبادل عميق للآراء حول تطورات الوضع في سورية وحولها مع التركيز على مهام ضمان الاستقرار الراسخ في هذا البلد».

وتابع البيان «وفي هذا السياق جرى التأكيد على الدور الرائد ل «صيغة أستانة» وعلى سعي الدول الضامنة الثلاث إلى مواصلة الجهود المنسقة للمساعدة في التسوية الشاملة في سورية على أساس الالتزام الصارم باحترام سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها». وأضاف البيان أنه «تم التشديد على أنه من المطلوب حشد المساعدات لسورية من الخارج، بما في ذلك من أجل إعادة إعمارها في فترة ما بعد النزاع وتكثيف الجهود من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى الوطن».

وأشار البيان إلى أنه في أعقاب اللقاء الوزاري الثلاثي، عقد الوزراء مشاورات مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية، غير بيدرسن.

وجرت خلال المشاورات «مناقشة موضوع تفعيل العملية السياسية التي يقودها ويحققها السوريون بأنفسهم بدعم من الأمم المتحدة. وأعير الاهتمام لمهمة ترتيب نشاط فعال للجنة الدستورية السورية». وأضاف البيان أنه «جرت دراسة المسائل المتعلقة بتقديم المساعدات الإنسانية لجميع السوريين الذين يحتاجون إليها وفقا بأعراف ومبادئ القانون الإنساني الدولي دون أي تمييز أو تسييس». وعقد الاجتماع بـ «صيغة أستانة» والمشاورات مع المبعوث الأممي على هامش أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

