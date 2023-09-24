اتقافية «شراكة استراتيجية» بين الصين وسورية

عربيات ودوليات

بكين – الوكالات: دعت الصين إلى رفع جميع العقوبات التي وصفتها بـ «غير المشروعة والأحادية» على سورية فورا وذلك بعيد الإعلان عن «شراكة إستراتيجية» بين البلدين عقب قمة جمعت الرئيس شي جين بينغ ونظيره السوري بشار الأسد.

وجاء في بيان مشترك صيني - سوري نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن بكين تعارض تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية لسورية وتقويض أمنها واستقرارها، بالإضافة إلى «الوجود العسكري غير القانوني» في سورية. وأضاف البيان أن الجانبين يعارضان بشدة جميع أشكال الهيمنة وسياسات القوة ومنها فرض عقوبات أحادية غير مشروعة وإجراءات تقييدية ضد الدول الأخرى.

وفي وقت سابق كشف الرئيس الصيني إثر لقائه الرئيس السوري في مدينة هانغتشو (شرق الصين) عن «شراكة إستراتيجية» جديدة بين البلدين، واصفا ذلك بـ «محطة مهمة في تاريخ العلاقات الثنائية». وقال شي إن الصين تدعم التسوية السياسية للأزمة في سورية، وتحسين علاقات دمشق مع باقي الدول العربية، كما تدعمها في إعادة الإعمار وتعزيز بناء القدرة على ما سماه مكافحة الإرهاب.

وبدأ الأسد الخميس أول زيارة رسمية للصين منذ نحو عقدين، كما سيحضر حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية الـ19 في هانغتشو.ودعمت الصين النظام السوري في المحافل الدولية ومجلس الأمن الدولي، فامتنعت مرات عدة عن التصويت لقرارات تدينه خلال سنوات الحرب، واستخدمت حق النقض (الفيتو) إلى جانب روسيا لوقف هذه القرارات.

ويرى مراقبون أن سورية تتمتع بأهمية إستراتيجية بالنسبة لبكين نظرا لموقعها الجغرافي بجوار العراق الذي يأتي منه نحو 10% من النفط الصيني، وبجوار تركيا التي تمثل نهاية الممرات الاقتصادية الممتدة عبر آسيا إلى أوروبا.

