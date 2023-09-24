الاحتلال يغلق الضفة وغزة.. و26 جريحاً في القطاع

عربيات ودوليات

القدس المحتلة – الوكالات: فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي امس إغلاقا شاملا في الضفة الغربية والمعابر مع قطاع غزة حتى مساء الاثنين المقبل، بمناسبة يوم الغفران اليهودي. واقتحمت قوات الاحتلال العيساوية شرقي القدس المحتلة حيث اندلعت مواجهات مع أهالي البلدة. ويأتي الإغلاق الإسرائيلي في إطار موسم الأعياد اليهودية التي تبلغ ذروتها نهاية سبتمبر الجاري وسط مخاوف إسرائيلية من عمليات فلسطينية. وخلال الإغلاق يُمنع الفلسطينيون إلا في الحالات الطارئة من عبور الحواجز إلى أراضي 1948 ، كما تمنع حركة الأفراد والبضائع من قطاع غزة وإليه.

وفي غزة قالت مصادر طبية فلسطينية إن فلسطينيين اثنين أصيبا خلال استهداف قوات الاحتلال عددا من نقاط الرصد التابعة للمقاومة الفلسطينية شرق قطاع غزة. ونشر الجيش الإسرائيلي صورا قال إنها لاستهداف نقاط تابعة لحركة «حماس» متاخمة لمناطق جرت فيها احتجاجات وإطلاق بالونات حارقة قرب السياج الأمني مع قطاع غزة. وكانت وزارة الصحة في غزة قد قالت إن 26 فلسطينيا أصيبوا برصاص قوات الاحتلال شرق القطاع خلال تفريق مظاهرة قرب الحدود شرق مدينة غزة.وأشعل المشاركون في التظاهرة إطارات مطاطية قرب السياج الأمني تنديدا بالاعتداءات على المسجد الأقصى.

