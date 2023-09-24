وفاة الرئيس الإيطالي السابق جورجو نابوليتانو

عربيات ودوليات

توفي الرئيس الإيطالي السابق جورجو نابوليتانو، يوم الجمعة، عن عمر ناهز 98 عاماً، بعد أن كان قد تنحى عن منصبه في عام 2015 بسبب «التقدم في العمر».

وشغل الشيوعي السابق رئاسة إيطاليا لأكثر من ثماني سنوات ونصف السنة بين عامي 2006 و2015، وهي أطول فترة رئاسية. وتقدم البابا فرنسيس بالتعزية من زوجة نابوليتانو «أذكر بامتنان اللقاءات الشخصية معه، وخلالها قدّرت إنسانيته وبصيرته في اتخاذ القرارات باستقامة، خاصة في أوقات حساسة في تاريخ البلاد». وأصبح نابوليتانو رئيسا للبلاد في عام 2006، وانتُخب مجدداً في عام 2013 لولاية ثانية غير مسبوقة مدتها سبعة أعوام. وتنحى عن منصبه في 2015 معللاً قراره بتقدمه في العمر.

