عبد اللهيان: إحياء الاتفاق النووي «ليس بعيد المنال»

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نيويورك - طهران- الوكالات: أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن فرص التوصل لاتفاق بشأن عودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي تزداد إذا تجنبت الولايات المتحدة الازدواجية في موقفها وأظهرت نوايا صادقة. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» امس عن عبد اللهيان قوله خلال لقاء مع مركز أبحاث أميركي «الأمور قد تسير نحو الأفضل إذا أظهر الجانب الأميركي إرادة حقيقية». وكانت وكالة «رويترز» كشفت،الخميس الماضي، عن اجتماعات ثنائية منفصلة عقدتها قطر مع الولايات المتحدة وإيران؛ لبحث العودة إلى الاتفاق النووي، والمخاوف الأميركية من نقل طائرات إيرانية مسيرة إلى روسيا. وتزامن ذلك مع تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لقناة «سي إن إن» الأميركية، أعرب خلالها عن آماله في أن «تفضي صفقة تبادل المحتجزين إلى مزيد من الدبلوماسية بشأن الملف النووي». الى ذلك قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن قرار إيران بمنع بعض المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة يشير إلى أنها غير مهتمة بأن تكون طرفا مسؤولا في برنامجها النووي وتشير التعليقات إلى أن واشنطن متشككة في رغبة طهران في المشاركة بجدية في تقييد برنامجها النووي.

وأدان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قرار إيران استبعاد العديد من المفتشين المعينين في البلاد، مما يعيق إشرافها على الأنشطة النووية لطهران وقالت إيران إنها ترد على دعوة وجهتها الولايات المتحدة وثلاثة من حلفائها الأوروبيين لطهران للتعاون على الفور مع الوكالة ومقرها فيينا بشأن قضايا من بينها تفسير آثار اليورانيوم التي عثر عليها في مواقع غير معلنة.

وأحد الأهداف الرئيسية للوكالة هو منع انتشار الأسلحة النووية من خلال التحقق من احترام الدول لالتزاماتها باستخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية فقط.

وانهارت الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018، قبل عام تقريبا وتسعى لإيجاد سبيل جديد لحمل طهران على تقييد برنامجها. وقال بلينكن للصحافيين «حاولنا العمل بشكل غير مباشر مع إيران وكذلك مع الشركاء الأوروبيين وحتى روسيا والصين لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا العودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني... لكن إيران لم تستطع أو لم ترغب في القيام بذلك». وأضاف «في الأسبوع الماضي فقط رأيناهم يستبعدون مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يلعبون دورا حاسما في القيام بالعمل في الوكالة الدولية للطاقة الذرية - بأفضل ما يمكن - لضمان امتثال إيران بالتزاماتها». وتابع «هذا يشير إلى أن إيران غير مهتمة بأن تكون طرفا مسؤولا».

