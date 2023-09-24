واشنطن ستسلح كييف بـ«صواريخ عنقودية»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: تعتزم إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى مسلحة بذخائر قنابل عنقودية بدلا من الرؤوس الحربية الواحدة بحسب ما نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مصادر مطلعة. وأوضحت المصادر التي تحدثت شريطة عدم ذكر هويتهم إن المباحثات حول الموافقة على هذه الأسلحة والصواريخ وصلت لوكالات الأمن القومي ولجان في مجلس النواب الأميركي.

وتمتلك الصواريخ العنقودية بعيدة المدى «ATACMS» القدرة على إصابة أهداف تبعد 190 ميلا (حوالي 306 كيلومترات) ما سيسمح لكييف إصابة مواقع القيادة ومخازن الذخيرة والطرق اللوجستية خلف الخطوط الأمامية التي تحتمي خلفها القوات الروسية. ورغم خطط إدارة بايدن ماتزال وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» تشعر بالقلق من أن السحب من المخزونات العسكرية من هذه الصواريخ قد يقوض استعدادات القوات الأميركية لأي صراعات محتملة. ووافقت واشنطن مؤخرا على وقال مساعدات عسكرية لأوكرانيا قدرها البنتاغون بـ325 مليون دولار. وتشمل شريحة المساعدات صواريخ للدفاع الجوي وذخيرة لمنظومات «هايمارس» الصاروخية وأسلحة مضادة للدبابات وطلقات مدفعية.

في غضون ذلك دوت صافرات الإنذار في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم نتيجة هجوم صاروخي كبير استهدف المدينة امس وسط تحذيرات من خطر سقوط صواريخ محتمل على الساحل الغربي لشبه الجزيرة وتعليق حركة المرور البحرية في خليج سيفاستوبول.

وأعلن الحاكم الروسي لسيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف عن تصدي الدفاعات الجوية لصاروخ معاد في المدينة مضيفا أن حطام الصاروخ سقط بالقرب من مرسى سوخارنايا بالكا قرب المدينة.

وفي الأثناء، قالت القوات البحرية الأوكرانية إنها رصدت نشاط 5 سفن «معادية» بمهمة قتالية في البحر الأسود امس وذلك بعد هجوم أوكراني بصواريخ مجنحة استهدف أسطولا روسيا في ميناء سيفاستوبول. كما أعلن الجيش الأوكراني مقتل شخصيات قيادية «رفيعة» في الأسطول الروسي في هجوم سيفاستوبول مضيفا أن الهجوم وقع أثناء انعقاد اجتماع لقيادة البحرية الروسية، على حد قوله.

وأدى القصف الأوكراني على الأسطول إلى مقتل جندي روسي بحسب وزارة الدفاع الروسية، في حين تحدثت السلطات الموالية لموسكو في القرم عن 6 إصابات أخرى جراء القصف. وقال الناطق باسم قيادة القوات البحرية الأوكرانية دميترو بليتينتشوك للجزيرة إن هجومهم على مقر أسطول البحر الأسود لايحمل أي رسائل رمزية والهدف منه هو تدمير قدرات العدو فحسب، على حد تعبيره.

