سيناتور بارز يرفض الاستقالة بعد اتهامات بـ«الفساد»

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واشنطن - الوكالات: اعلن السيناتور الأميركي، بوب مينينديز لأنه لا يعتزم الاستقالة من مجلس الشيوخ مؤكدا براءته، في أعقاب توجيه اتهامات فيدرالية بالفساد، ضده وزوجته، لاستخدام منصبه في مجموعة من «المخططات الفاسدة في الداخل والخارج»، تضمنت «تعاملا مشبوها» مع حكومة اجنبية.

وأصدر، مينينديز، بيانا في وقت متأخر من ليل الجمعة السبت قال فيه «ألاحظ مسارعة البعض بالحكم على رجل لاتيني وطرده من مقعده لن أذهب إلى أي مكان» وقال «أساء المدعون وصف عمل روتيني من أعمال التشريع.. تجاوزات هؤلاء المدعين واضحة... الحقائق ليست كما عرضت».

من جانبه أكد زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، تشاك شومر، أن مينينديز «تنحى في وقت لاحق بشكل مؤقت عن رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لحين البت في القضية».

وقال مكتب المدعي العام في مانهاتن إن مينينديز(69 عاما) «تلقى مئات الآلاف من الدولارات في صورة أموال وسبائك ذهبية، مقابل استخدام سلطته ونفوذه كعضو بارز في مجلس الشيوخ يمثل ولاية نيوجيرسي من أجل مساعدة الحكومة المصرية، والتدخل في تحقيقات تجريها سلطات إنفاذ القانون مع رجال الأعمال». وقال محامي زوجة مينينديز، نادين (56 عاما) إنها تنفي ارتكاب أي مخالفات «وستدافع بقوة» عن نفسها ضد هذه الاتهامات في المحكمة وهي متزوجة من السيناتور مينينديز منذ عام 2020. وهذه هي المرة الثالثة التي يحقق فيها مدعون اتحاديون مع مينينديز، لكن لم يسبق أن أُدين قبل ذلك. ويواجه بوب ونادين مينينديز تهمة التآمر لارتكاب جريمة الابتزاز، وقد تصل عقوبتهما إلى 45 سنة في السجن، إلا أنه من المرجح أن تكون مدة العقوبة أقصر بكثير. وكشفت صحيفة نيويورك تايمز» أنه تم توجيه اتهامات فيدرالية بالفساد لسيناتور أميركي لاستخدامه منصبه في مجموعة واسعة من «المخططات الفاسدة في الداخل والخارج» تضمنت تعاملا مشبوها مع الحكومة المصرية. ويسعى المدعون إلى مصادرة أصول مينينديز، التي تتضمن منزلا في نيوجيرسي وسيارة مرسيدس بنز موديل 2019، ونحو 566 ألف دولار في صورة أموال نقدية وسبائك ذهبية وأموال في حساب بنكي. وتضمنت لائحة الاتهام صورة لسبائك ذهبية ضبطها المحققون في منزل مينينديز، بالإضافة إلى مظاريف مليئة بالنقود عُثر عليها داخل سترات تحمل اسم مينينديز، معلقة في خزانته.

