طهران: العراق لم ينفذ «كامل» الاتفاق الأمني بشأن «الانفصاليين»

عربيات ودوليات

طهران - الوكالات: أكد رئيس هيئة الأركان العامة الإيراني اللواء محمد باقري، أن العراق اكتفى بإبعاد التنظيمات الانفصالية عن الحدود الإيرانية. وقال باقري، إن «العراق لم ينفذ الاتفاق المبرم بين الجانبين بنزع سلاح الفصائل الانفصالية» مشيرا إلى أنه «كان من المفترض وبحسب الاتفاق مع الجانب العراقي أن يتم نزع سلاح الفصائل الإرهابية الانفصالية بحلول الـ 19 من سبتمبر الجاري»، حسب وكالة «فارس» الإيرانية. وثمّن في الوقت ذاته «ما تقوم به الحكومة العراقية من جهود»،لافتا إلى أن «نص الاتفاق الأمني الذي توصلت إليه إيران مع العراق يشير بصراحة إلى ضرورة نزع سلاح وطرد هذه التنظيمات الإرهابية الانفصالية من إقليم كردستان ومن كافة أرجاء العراق». وتابع «أوعز الرئيس إبراهيم رئيسي، إلينا بالانتظار والصبر بضعة أيام إضافية قبل أن نوفد بعض اللجان للتأكد من نزع سلاح هذه الجماعات المسلحة بالكامل، وحينها سنتخذ القرار اللازم». وأعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الأربعاء الماضي «نقل الجماعات المسلحة في إقليم كردستان شمال العراق، من الحدود الإيرانية»، مؤكدا أنه «عقد اجتماعاً مع نظيره العراقي فؤاد حسين في نيويورك»، مضيفا أنه «تم الآن نقل جميع المجموعات المسلحة في إقليم كردستان العراق إلى خمسة معسكرات ونزع سلاحها وفق الاتفاق الأمني بن البلدين».