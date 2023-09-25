اليوم العالمي للزهايمر تحت شعار «دعونا نكن صوتاً»

وطن النهار

اليوم العالمي للزهايمر 2023: نحو فهم أعمق ودعم أفضل

في الواحد والعشرين من سبتمبر من كل عام، نحتفل بـ «يوم الزهايمر الدولي»، وهو يوم يُخصص لزيادة الوعي حول هذا المرض الذي يؤثر في ملايين الأشخاص حول العالم. يهدف هذا اليوم إلى تسليط الضوء على أهمية فهم الزهايمر وتأثيره في الأفراد والمجتمعات، وتشجيع البحث العلمي والجهود الإنسانية للتعامل مع هذا المرض القاسي بتداعياته، ويعرف الزهايمر بأنه مرض عصبي تنازلي يؤثر في الدماغ ويتسبب في فقدان التفاعل العصبي والتدهور التدريجي للقدرات الذهنية والذاكرة، و يعيش المصابون بهذا المرض رحلة صعبة يمكن أن تكون مؤلمة للمريض نفسه وأيضاً لأفراد أسرتهم الذين يشاهدون تدهور الحالة النفسية والصحية لأحبائهم مع مرور الأيام.

اليوم العالمي للزهايمر

يُعتبر اليوم العالمي للزهايمر 2023 فرصة لنبذل مزيداً من الجهد لنفهم هذا المرض بشكل أفضل. إن فهم الزهايمر يمكن أن يقلل من الخوف والتمييز الذي يؤثر في المصابين به والقائمين على رعايتهم وأسرهم، كما أنه من خلال الزيادة في الوعي حول ماهية الزهايمر وتأثيره، يمكن للمجتمعات أن تصبح أكثر تفهماً ودعماً للذين يعيشون مع هذا المرض، وإلى جانب زيادة الوعي، يُشجع أيضاً على دعم البحث العلمي حول الزهايمر. كما أن فهم أسباب المرض ومراحل تطوره يمكن أن يفتح الباب أمام العثور على علاجات جديدة وربما حتى الوقاية منه. بالإضافة إلى الجهود التي يقوم بها الباحثون والعلماء حول العالم على قدم وساق لفهم المزيد عن المرض الغامض والعمل نحو العثور على علاج له.

أساليب التوعية بالزهايمر

من الجدير بالذكر أن الدعم الاجتماعي لأولئك الذين يعيشون مع الزهايمر يلعب دوراً حاسماً في تحسين جودة حياتهم. يجب أن نتحد كمجتمع لتقديم الدعم اللازم للأسر المتأثرة بهذا المرض، سواء من خلال تقديم المشورة أو العناية الصحية أو الدعم النفسي.

لذا تقوم المؤسسات ذات العلاقة بتنفيذ بعض الأنشطة والأفكار احتفالاً باليوم الدولي للزهايمر، تهدف من خلال هذه الأنشطة والأفكار إلى تعزيز الوعي حول مرض الزهايمر، وتشجيع النقاش حول هذا الموضوع المهم، وتوجيه الدعم والمساعدة للأشخاص المصابين به وعائلاتهم، وتعزيز البحث العلمي لفهم أفضل لهذا المرض وربما العثور على علاجات فعالة من جهة، وتساعدهم على مواجهة تحدياته من جهة أحرى، كالآتي:

? عقد المحاضرات والندوات العامة والتي تتعلق بمرض الزهايمر، يتحدث فيها الأطباء والباحثون والخبراء عن أحدث التطورات في مجال العلاج والبحث العلمي المتعلق بالزهايمر.

? نظم مسيرات توعوية ومسابقات تهدف لرفع الوعي حول المرض.

? تنظيم ورش عمل ونشاطات توعية في المدارس والجامعات والمجتمعات المحلية لشرح ما هو الزهايمر وكيف يمكن دعم المصابين به.

? توزيع كتيبات ومطبوعات توعية حول الزهايمر في المستشفيات والعيادات الطبية والمكتبات والأماكن العامة.

? توفير الدعم المادي والمعنوي لجمعيات النفع العام الخيرية التي تعمل في مجال مكافحة الزهايمر ودعم المصابين به.

? التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتشجيع الأفراد والمنظمات على مشاركة محتوى حول الزهايمر على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام هاشتاجات مثل #الزهايمر #اليوم_العالمي_للزهايمر.

? تنظيم زيارات من قبل العائلات والأصدقاء والمتطوعون للمصابين بالزهايمر في دور الرعاية أو منازلهم لتقديم الدعم والرعاية والمساعدة.

? تُنظم عروض فنية وعروض سينمائية تعكس قصص وتجارب المصابين بالزهايمر لتسليط الضوء على تأثير المرض في الأفراد والعائلات.

