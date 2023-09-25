المشاركة في فعاليات التوعية بالزهايمر

وطن النهار

بالمشاركة في اليوم العالمي للزهايمر، يمكنك المساهمة في تعزيز الوعي حول هذا المرض ودعم الأفراد المتأثرين به وعائلاتهم. تذكر أن أصغر جهد يمكن أن يكون له تأثير كبير في تحسين حياة الأشخاص المصابين بالزهايمر ورفع مستوى الوعي حول هذا الموضوع الهام، كما أن هناك العديد من الطرق التي يمكن للأفراد والمؤسسات من خلالها المشاركة في اليوم العالمي للزهايمر والمساهمة في زيادة الوعي حول هذا المرض الشائك ودعم الأشخاص المتأثرين به تتمثل بالآتي:

? ارتداء اللون الزهري المعتمد كلون للزهايمر، ويمكن ارتداء ملابس أو إكسسوارات زهرية في هذا اليوم لرفع الوعي حول المرض.

? المشاركة في فعاليات محلية تُنظم بمناسبة اليوم العالمي للزهايمر وشارك فيها. قد تتضمن هذه الفعاليات مسيرات، أنشطة توعية، وجلسات تواصل مع الأشخاص المصابين بهذا المرض.

? التبرع للمؤسسات الخيرية: هناك العديد من المؤسسات والجمعيات الخيرية التي تعمل على دعم الأشخاص المصابين بالزهايمر وعائلاتهم. يمكنك التبرع لهذه المؤسسات لدعم جهودها في مكافحة المرض وتقديم العناية والدعم اللازمين.

? المشاركة في الحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي: استخدم وسائل التواصل الاجتماعي لنشر المعلومات حول الزهايمر وأثره في الأفراد والمجتمعات. يمكنك استخدام هاشتاقات مثل الزهايمر اليوم العالمي للزهايمر للمشاركة في المحادثات وجذب انتباه الجمهور.

? إذا كنت مهتماً بالتوعية حول الزهايمر، يمكنك تنظيم محاضرات أو ورش عمل في مدارسك أو مجتمعك لشرح المزيد عن المرض وكيفية الوقاية منه.

? العناية بالأشخاص المصابين: إذا كنت قريباً أو صديقاً لشخص يعاني من الزهايمر، فالعناية والدعم النفسي لهما أمر مهم. قد تحتاج إلى تقديم المساعدة في العناية اليومية أو مساعدتهم في البقاء على اتصال بذكرياتهم وأحبائهم.

? التطوع في منظمات ذات صلة: هناك العديد من منظمات التطوع التي تعمل مع الأشخاص المصابين بالزهايمر. يمكنك التطوع في مثل هذه المنظمات لتقديم مساعدة مباشرة ودعم للمصابين.

اختبار الزهايمر «كيف أعرف أن عندي الزهايمر»

اختبار الزهايمر هو عبارة عن مجموعة من الاختبارات والتقييمات التي تُستخدم لتقييم الوظائف الذهنية والذاكرة للأشخاص بهدف تحديد ما إذا كان هناك تدهور في الوظائف العقلية يمكن أن يكون مؤشراً على الزهايمر أو أي اضطراب ذهني آخر. يُجرى اختبار الزهايمر عادة بواسطة أطباء الأمراض العصبية أو الأخصائيين في الصحة النفسية.، ومن أمثلة الاختبارات الشهيرة التي تُستخدم في تقييم الزهايمر:

? اختبار ميني مينتال ستيت (MMSE): هذا الاختبار يستخدم لتقدير الوظائف العقلية العامة والذاكرة والانتباه للأشخاص. يتضمن أسئلة حول الأوقات والأماكن والأرقام والكلمات.

? اختبار الساعة: يُطلب من الشخص رسم ساعة تظهر فيها الوقت المحدد بشكل صحيح. هذا الاختبار يستخدم لتقدير القدرة على التفكير الجغرافي والقدرة على تنظيم المعلومات الزمنية.

? اختبار الرسم البسيط (SDMT): يُطلب من الشخص رسم رموز بسيطة تحت الضغط الزمني. يُستخدم هذا الاختبار لتقييم السرعة والتركيز.

? اختبار الاستدلال بالرسوم (TMT): يتضمن هذا الاختبار رسم خطوط تصل بين الأرقام والحروف بترتيب معين. يُستخدم لتقدير القدرة على التحكم الحركي والتحول الذهني.

? اختبار الذاكرة (مثل اختبار الذاكرة القصيرة والطويلة المدى): يُطلب من الشخص تذكر أو تكرار معلومات معينة بعد فترة زمنية. يُستخدم لتقييم الذاكرة.

? ومن الأهمية بمكان أن تُجرى هذه الاختبارات والتقييمات من قبل أخصائي طبي مؤهل، حيث يمكنه تحليل النتائج بشكل صحيح واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا كان هناك أي اشتباه في وجود الزهايمر أو أي اضطراب آخر.

مراحل الزهايمر

كما تعرفنا سابقاً بأمرض الزهايمر هو مرض عصبي تنازلي يتطور تدريجياً مع مرور الوقت. يمكن تقسيمه إلى مراحل تمثل مراحل تدهور التفاعل العصبي والوظائف الذهنية تتمثل بالآتي:

? المرحلة الأولى (المرحلة المبكرة): في هذه المرحلة، يكون التأثير على الدماغ طفيفاً وصعب التشخيص، كما أن الأعراض الشائعة تشمل انسحاباً اجتماعياً خفيفاً وصعوبة في تذكر التفاصيل والأحداث اليومية، وقد تظهر بعض الأعراض الخفيفة للارتباك والضياع الزمني.

? المرحلة الثانية (المرحلة المتوسطة المبكرة): فيها يزداد تدهور الذاكرة والتفاعل العصبي ويصبح واضحاً أكثر، كما يصبح الشخص أكثر انسحاباً اجتماعياً وقد يجد صعوبة في إجراء مهام يومية بسيطة مثل التلبس وتناول الطعام، وتظهر مشكلات في التوجيه والتواصل، وقد يتعب الشخص بسرعة ويصبح متجهم الوجه.

? المرحلة الثالثة (المرحلة المتوسطة المتأخرة): يزداد فيها التدهور بشكل كبير، وتتفاقم الأعراض، ويصبح الشخص غير قادر على القيام بمهام يومية بسيطة وقد يحتاج إلى رعاية مستمرة، ويمكن أن يظهر التوتر والارتباك بشكل أكبر، وقد يصبح من الصعب على الشخص التعبير عن احتياجاته.

المرحلة الرابعة (المرحلة المتقدمة): فيها يصبح الشخص عرضة للفقدان الكامل للقدرة على الحركة والتواصل، ويمكن أن يكون هناك تدهور كبير في القدرة على التعبير عن الاحتياجات أو التعبير عن الألم، كما تزداد مشكلات البلع وترتفع مخاطر الإصابة بالعدوى.

مما سبق يتضح بأن المراحل العامة للزهايمر تُظهر كيف يتدهور الوضع بشكل تدريجي مع مرور الوقت. لذا يستوجب الأمر بضرورة مراجعة الطبيب والاختصاصيين الطبيين للتقييم المبكر والعناية بالأشخاص المصابين بهذا المرض بشكل مناسب وتقديم الدعم والعناية اللازمة. وبذلك نعتقد بأن اليوم العالمي للزهايمر يمثل فرصة للتفكير في كيفية تقديم الدعم والعون لأولئك الذين يعيشون مع هذا المرض وأسرهم. إن تعزيز الوعي والبحث العلمي وتقديم الدعم الاجتماعي هي جميعها خطوات في الاتجاه الصحيح نحو مواجهة هذا التحدي الصحي العالمي وتقديم الأمل للمستقبل

