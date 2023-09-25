شعار اليوم العالمي للزهايمر«دعونا نكن صوتاً»

وطن النهار

التســـامح عند كبـــار السن (الجزء الأول)

التسامح ليست قيمة أخلاقية فقط بل هي حالة روحانية تنتاب المتسامح بالتجاوز والعفو وتعزز الرفاهيـة والتعـايش الإيجابي بين الأفراد، إنها كالنظر إلى السماء في ليلة يضيء فيها القمر والنجوم تسطع حوله وكأنه ملك سيتوج على عرشه.. هي هذا الشعور الذي ينتابك وأنت تسرح بخيالك في موج البحر الهادئ وتستنشق بكل عمق عبق البحر المميز وأنت تجلس على الشاطئ وشعاع الشمس يضرب سطح البحر فتلمع ألوانه، هل تسللت الى الكون عند بزوغ الفجر وسمعت تغريد الكروان ورأيت بزوغ الضوء بأشعته البيضاء يرسم لوحة عيائه.. تراك من داخلك تهتف الله. فكل الله تنطقها.. وكل شعور داخلك يولد الاحساس بالهدوء النفسي والسكينة لابد أن يعقب التسامح لأنه شعور بالسمو النفسي نعم، بالتسامح أنت تسمو فوق كل الصفات البشرية المعتادة تعلو فوق أحقادك.... فوق الغل الذي يتولد تجاه المسيء.. فوق الفطرة بحب الانتقام ورد الاعتداء بما يشبهه.. باختصار أنت تسمو فوق «الأنا».

أنت تنزع عنك كل الأفكار السلبية وتتحرر من الطاقة غير الايجابية التي تحوطك أنت ترجع الى إنسانيتك منزوعة نوى البغض والعدوان والضغينة، تعطي لنفسك الحق في الترفع عن كل ما دونك.. حتى ولو أبسط الأشياء وهي التفكير فيمن ظلمك ولماذا أقدم على هذا أو ما هي دوافعه. تسافر عبر ذاتك لتكتشف مواطن خير كثيرة تستبدل كل ذريعة للنفس الأمارة بالسوء وفي كل مرة تستفزك النفس للرد، تحتلك الخبرات وتردعك، كالجندي يحوط موطنه ليحمي ثغره بكل أمانة واقتدار.

أنك تنضج وهذا يكفي علميا، وفقاً للعديد من الدراسات، يؤدي التسامح إلى تحسين الصحة العقلية والجسدية لكبار السن. على سبيل المثال، يمكن أن يقلل التسامح من مستويات التوتر والقلق والاكتئاب والغضب والعنف، مما يؤدي الى تحسين المزاج والعافية العامة ويقلل من الشعور بالعزلة والانطواء ويعزز الشعور بالانتماء. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يزيد التسامح من الشعور بالسعادة والرضا عن الحياة. ومن الجدير بالذكر أن التسامح ليس فقط مفيداً لصحة كبار السن، بل يؤثر أيضا على جودة حياتهم. عندما يتمتع كبار السن ببيئة تسامحيه، يشعرون بالانتماء والقبول والدعم والرضا. تعزز هذه الجودة في الحياة الإيجابية التفاعلات الاجتماعية وتقوية العلاقات الشخصية.

التسامح فن السلامة والعقلانية

يعلمنا التسامح الصبر فرغم كل التحديات والتوترات التي نواجهها ككبار سن إلا أن التسامح هو العمود الفقري للسلم والاستقرار في حياتنا إذا يستطيع كبار السن أن يفهموا أن كل إنسان مختلف وله قصة خاصة به وله وجهة نظر مغايرة، وبالتالي فإنه يجب علينا قبول الآخرين نحن نتقبل الآخرين بكامل اختلافاتهم وأخطائهم نحن نحترم آراءهم وقيمهم، بغض النظر عن اختلافاتهم في العمر أو الثقافة أو الخلفية أو العرق أو الدين أو النظرة الاجتماعية والسياسية، وحتى الاختلافات بين الأجيال. نحن نصبر على الأخطاء والهفوات ونتقبل الندم والرجوع نصبر على الأذى ونرحب بالاعتذار ونتعامل بالرقي لبناء العلاقات القوية والاستمرارية، فهذا كله مفتاح السلام والتعايش السلمي.

التسامح يعكس روح المرونة والاحترام

في التعامل مع الآخرين

كبار السن يحملون معهم الحكمة والتجربة التي تجعلهم قادرين على ممارسة التسامح بشكل يلامس الكمال بتطوير مرونة نفسية وتطبيق كيفية التعامل مع الاختلافات والتحديات بشكل إيجابي وأكثر صفة نتمتع بها ككبار سن هو إظهار تسامحنا من خلال التفاهم الذي نتمتع به إننا قادرون على التفاهم وتبني الحوار ونحتكم الى المصالحة لحل النزاعات ونستمع الى آراء الآخرين دون التجاهل أو التهميش. نقدر خبرات الآخرين ومساهماتهم في المجتمع نستخدم المرونة في تلبية احتياجات الآخرين المتغيرة كما اننا لدينا القدرة على تغيير أنفسنا وقادرون على التطوير عكس ما يعتقده البعض. وأهم عنصر في التسامح هو الاعتراف بحقوق الاخرين وإن اختلفوا معنا والعدالة في مسامحة الجميع دون التمييز أو التفرقة بين الافراد، مما يعزز الجوانب الأخلاقية لتسامحنا.

وفي الجزء الثاني من المقالة سأستعرض معكم أهم التحديات التي يواجهها كبار السن في سبيل تسامحهم.

بقلم: مـــروة محفـــوظ.. أستاذ مساعد تمريض

المسنين.. كلية التمريض.. جامعة الإسكندرية

جمهورية مصر العربية

