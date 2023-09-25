loader

عربيات ودوليات

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الرياض وطهران تبحثان تكثيف اللقاءات التشاورية


بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها. جاء ذلك خلال لقاء عُقد على هامش الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية «واس». وتطرق الوزيران إلى إمكانية «تكثيف اللقاءات التشاورية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، بما يحقق مزيداً من الآفاق الإيجابية، ويخدم مصالح البلدين والشعبين السعودي والإيراني». كما جرى خلال اللقاء «مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة