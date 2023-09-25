الرياض وطهران تبحثان تكثيف اللقاءات التشاورية

عربيات ودوليات

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها. جاء ذلك خلال لقاء عُقد على هامش الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية «واس». وتطرق الوزيران إلى إمكانية «تكثيف اللقاءات التشاورية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، بما يحقق مزيداً من الآفاق الإيجابية، ويخدم مصالح البلدين والشعبين السعودي والإيراني». كما جرى خلال اللقاء «مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

