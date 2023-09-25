السعودية : أمن الشرق الأوسط مرتبط بفلسطين

عربيات ودوليات

نيويورك- الوكالات: شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على أن أمن الشرق الأوسط يتطلب حلاً عادلاً وشاملاً للقضية الفلسطينية، مجدداً رفض المملكة للإجراءات الأحادية التي تعرقل حل هذه القضية.

وقال الامير فيصل بن فرحان في كلمة المملكة أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده تحرص على دعم الجهود كافةً الهادفة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، والتركيز على التنمية الشاملة، وإتاحة المجال للحوار والتهدئة وتخفيف التوترات. وحض الوزير السعودي دول المنطقة على تجنب التصعيد، والتركيز على تبادل المصالح والمنافع بما يحقق آمال وتطلعات الشعوب.

وفي ما يتعلق بالاتفاق مع إيران، قال الوزير السعودي «اتفاقنا مع إيران قائم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الغير». وأضاف «المملكة عملت على ترسيخ مبدأ العمل الجماعي في سبيل بناء مستقبل أفضل للمنطقة والعالم من خلال استضافتها عدداً من القمم الإقليمية المشتركة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية بمشاركة الدول كافة وضمنها الجمهورية العربية السورية إيمانا منها بأن حل الأزمة في سورية سيسهم في استقرار المنطقة والعالم».

وأكد الوزير السعودي «أهمية وقوف المجتمع الدولي بحزم أمام دعم ورعاية الإرهاب والتطرف، وضرورة عدم التساهل ونبذ ورفض جميع أشكال المساس بالمقدسات وترويج أفكار الكراهية والإسلاموفوبيا تحت أي حجة كانت، وتكرار حوادث حرق نسخ من القرآن الكريم».

وأعرب وزير خارجية السعودية عن قلق بلاده البالغ تجاه التصعيد والاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، داعياً طرفي الأزمة إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين.

وشدد على أن أمن العراق واستقراره ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها، مؤكداً في الوقت ذاته، أن حل الأزمة بسورية سيسهم في أمن واستقرار المنطقة والعالم. ودعا الوزير السعودي الأطراف اللبنانية إلى تنفيذ إصلاحات شاملة، مؤكداً «ضرورة بسط الدولة اللبنانية سيطرتها على الأراضي كافة، وبما يسهم بالتصدي لتهريب المخدرات».

وفيما يتعلق بالأزمة اليمنية، قال وزير الخارجية السعودي، إن بلاده تدعم الجهود الأممية لإيجاد حل للأزمة اليمنية، مؤكداً حرص المملكة على «أمن اليمن والدفع بحل سياسي للأزمة». وجدد دعوة بلاده إلى إصلاح مجلس الأمن للاضطلاع بدوره ليكون أكثر عدالة في تمثيل الواقع اليوم، وأكثر فاعلية في مواكبة تحولات وتطورات المجتمع الدولي، وأكثر كفاءة في معالجة تحدياته المشتركة.

وفي ما يتعلق بالسلاح النووي، أكد وزير الخارجية السعودي «أهمية الجهود التي تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية، والتي تبدأ بإدراك ضرورة تنفيذ المجتمع الدولي بأكمله التزاماته تجاه المعاهدات والأُطر القانونية الموجودة، بهدف الوصول إلى عالمٍ خالٍ من السلاح النووي، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط».

وقال: إن «استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة لا يتحقق إلا من خلال التعاون والتشاور بين الدول والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم وتجنب السباق لامتلاك هذا السلاح المدمر للبشرية».

