«الغفران المسلح».. الاحتلال حوّل الأقصى إلى «ثكنة»

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القدس المحتلة- الوكالات: اقتحم أكثر من 400 مستوطن إسرائيلي المسجد ‏الأقصى، الذي حولاه قوات الاحتلال الى ما يشبه ثكنة عسكرية صباح امس عشية يوم الغفران العبري.‏

وأشار مدير دائرة أوقاف القدس عزام الخطيب إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى. ولفت إلى أن المسجد أصبح «ثكنة عسكرية»، موضحا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي متواجدة في المسجد ومحيطه. وأكدت دائرة الأوقاف أن «المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية» وقاد عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك امس اقتحام المستوطنين بأعداد كبيرة للمسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لوكالة «وفا» الفلسطينية.

وكانت «منظمات الهيكل» قد دعت في وقت سابق، لاقتحام مركزي للأقصى عشية «يوم الغفران» والذي يتضمن صياما وشعائر تلمودية في ساحة البراق والكنس، وتوقف شامل عن الأنشطة كافة. وقبل أسبوع، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى، تحت حماية مشددة من قوات إسرائيلية، وذلك بالتزامن مع احتفالات رأس السنة العبرية، والتي بدأت السبت، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، وأعاقت الشرطة الإسرائيلية دخول المصلين إلى باحات المسجد.

الى ذلك أقرّ الجيش الإسرائيلي بإصابة أحد جنوده، بينما استشهد فلسطينيان أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيمي نور شمس وطولكرم في الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الجندي أصيب بجروح متوسطة خلال اقتحام مخيم نور شمس. وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه دمر غرفة زعم أنها مخصصة لتوجيه المسلحين وفجّر عشرات العبوات الجاهزة في مخيم نور شمس. وخلال الاقتحام الذي بدأ قبيل الفجر واستغرق ساعات، أطلقت قوات الاحتلال النار، مما أسفر عن استشهاد مدنيين هما أسيد جبعاوي (21 عاما) وعبد الرحمن أبو دغش (32 عاما)، حسب ما أكدته وزارة الصحة الفلسطينية. وأكدت المصادر الفلسطينية أن قوات الاحتلال خربت محلّين تجاريين وتمديدات المياه، والشارع الرئيس عند المدخل الشرقي الوحيد لمدينة طولكرم، والساحة الرئيسة في مخيم نور شمس قبل انسحابها. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال عرقلت دخول طواقمه إلى المخيم لإسعاف المصابين.

واندلعت اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومقاومين فلسطينيين في المخيمين، وسُمع دوي انفجارات خلال العملية العسكرية. ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مشاهد قالت إنها للحظة تفجير عبوة ناسفة بآلية لجيش الاحتلال أثناء انسحابها من مخيم نور شمس. بدورها قالت الرئاسة الفلسطينية إن جرائم الاحتلال في طولكرم ومدن الضفة هي تنفيذ لمخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي أعلنه في الأمم المتحدة.

