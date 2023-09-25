المغرب... فتح كل الطرق الرئيسة المتضررة من الزلزال

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الرباط- الوكالات: أعلنت وزارة التجهيز المغربية فتح الطرق الرئيسة المتضررة من زلزال الحوز بشكل كامل بينما وصلت نسبة فتح الطرق الفرعية إلى أكثر من 90%. وتتواصل عملية إحصاء المنازل المتضررة في المناطق المنكوبة جراء الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز (وسط المغرب) الشهر الحالي بالتزامن مع عمليات الإغاثة التي ينفذها الجيش المغربي في المنطقة. كما تواصل اللجان التقنية المغربية في الأقاليم المنكوبة إحصاء آلاف المباني المتضررة.

وفي 8 سبتمبر الحالي، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس

ريختر المغرب مسببا 2946 وفاة و6125 إصابة إضافة إلى دمار مادي كبير، وفقا لأحدث بيانات وزارة الداخلية.

ووفق إحصاءات رسمية، وصل عدد المتضررين من الزلزال 2.8 مليون نسمة، وهو ما يمثل ثلثي السكان في المناطق المنكوبة، بينما عدد القرى التي تضررت 2930 أما المساكن المنهارة فبلغ عددها 59 ألفا و675، منها 32% تهدمت كليا.

من جانبه، قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش إن زلزال الحوز «كارثة كبيرة». وشدد على أن الحكومة تعمل على تسريع الإجراءات المتعلقة بتدبير الأزمة، مضيفا، أن الدولة ستُطلق برامج تنمية جديدة في المناطق المتضررة وفق توجيهات العاهل المغربي محمد السادس.

