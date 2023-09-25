عُمان: الحوار مبدأ ثابت لنا ونتطلع لنظام عالمي سلمي

عربيات ودوليات

نيويورك- الوكالات: أكدت سلطنة عمان أن الحوار مبدأ ثابت ومنهج قوي في سياستها الخارجية لما له من تأثير فعال لتحقيق المصالحة والوفاق والسلام بين سائر الأطراف المتنازعة مشددة على الالتزام بمساعي الأسرة الدولية لبلوغ نظام عالمي سلمي. جاء ذلك في كلمة السلطنة في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك، والتي ألقاها وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي. وشدد البوسعيدي وفق وكالة الأنباء العُمانية على التزام السلطنة الراسخ بمشاركة الأسرة الدولية في سعيها لبلوغ نظام عالمي سلمي، قوامه العدل والإنصاف واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. ودعا المجتمع الدولي إلى التمسك بمنظومة الأمم المتحدة في معالجة النزاعات وتسوية الصراعات، وانتهاج الحوار سبيلاً للتوصل إلى الحلول السِّلمية لها، والتفاوض على بناء عالم تسوده الحياة الكريمة ويعمّه الرخاء والاستقرار والأمن والسلام. وشدد على أنّ سلطنة عُمان ترفض وتستنكر جميع الأعمال التحريضية الداعية إلى العنف والكراهية والتمييز على أساس الدين أو العرق، داعياً المجتمع الدولي إلى إيجاد تشريع واضح وصريح يجرّم هذه الأعمال التي تهدد السلم والاستقرار الاجتماعيين. وأكد أن القضية الفلسطينية تأتي في «مقدمة القضايا التي طال عليها الزمن، بل نال منها الظلم لأكثر من 70 سنة، والشعب الفلسطيني يقف صامداً في وجه الاحتلال الإسرائيلي الغاشم والحصار والتنكيل، وانتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن».