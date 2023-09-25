إيران.. إحباط مجزرة «داعشية» استهدفت طهران

عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: أعلنت وزارة الأمن الايرانية عن إحباط مؤامرة وحشية لتنفيذ 30 تفجيرا إرهابيا متزامنا في نقاط مختلفة مزدحمة في العاصمة طهران. وقالت الوزارة في بيان «أحبطنا مؤامرة وحشية لتنفيذ 30 تفجيرا إرهابيا متزامنا في نقاط مختلفة مزدحمة في العاصمة طهران، وتم اعتقال كل المتورطين في هذا المخطط الإرهابي».

وأضافت أن «التفجيرات الإرهابية المخطط لها كانت تهدف إلى كسر هيبة الأمن وتقديم صورة مزعزعة للاستقرار في البلاد». ولفتت إلى أن «قوات الأمن الإيرانية دهمت عدة مقار لإرهابيين في محافظات طهران والبرز وأذربيجان الغربية واعتقلت 28 عنصرا منهم». وبحسب إعلان الوزارة فإن «العناصر المتورطة في العملية ينتمون لتنظيم «داعش» ولدى بعضهم تاريخ من الانتماء للجماعات التكفيرية في سورية وأفغانستان وباكستان وإقليم كردستان العراق».

وأكد البيان أن «طريقة التخطيط لهذه العملية وسلوك الإرهابيين كان أكثر تعقيدا بكثير من النمط المعتاد للحركات التكفيرية ويتشابه بشكل كبير مع أساليب وعمليات الكيان الصهيوني».

ولفت البيان إلى أنه «وأثناء عملية إلقاء القبض على الإرهابيين في أحد المنازل كان الإرهابيون يخططون لتنفيذ عملية انتحارية إلا أن قوات الأمن منعتهم من تنفيذ عمليتهم ما أدى إلى إصابة شخصين من قوات الأمن الإيرانية».

كما أعلنت مصادرة كميات من المواد التفجيرية، وقنابل جاهزة ومعدات لتجهيز القنابل، وأسلحة فردية أميركية، بالإضافة إلى أجهزة اتصالات متطورة، وأزياء عسكرية، وسترة انتحارية، ومخدم اتصالات تابع لإقليم كردستان العراق وعملات أجنبية، كانت بحوزة المجموعة.

ومنذ 3 أيام، أعلن قائد حرس الثورة في محافظة قم، إحباط خلية إرهابية واعتقال أعضائها، مشيراً إلى أنّ الخلية كان بحوزتها أكثر من 400 عبوة ناسفة. وأواخر الشهر الماضي، كشفت وزارة الدفاع الإيرانية، تفاصيل عملية أمنية أدّت إلى إحباط مخطط تخريبي لجهاز «الموساد» الإسرائيلي.موضحة أنّ «إحدى الشبكات المحترفة حاولت إدخال قطع تتضمن عيوباً في عجلة الإنتاج الصاروخي لكي يجري استخدامها في إنتاج الصواريخ المتطورة في وزارة الدفاع». وأضافت الوزارة أنّ «هذه الشبكة كانت تعمل بتوجيه مباشر من جهاز الموساد الإسرائيلي، بحيث حاولت عبر بيعها تلك القطع تحويل الصواريخ الإيرانية المنتجة إلى عبوات ناسفة لضرب الخطوط الصناعية والموظفين العاملين في هذا المجال».

