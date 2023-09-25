مصر تحذر أثيوبيا: لا يمكن فرض أمر واقع يتعلق بحياة 100 مليون

الإثنين 25 سبتمبر 2023 ,11 ربيع الأول 1445
رقم العدد:
5001
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
الاخيرة
عربيات ودوليات
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