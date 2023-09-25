انتصاران لسيتي ويونايتد

دوليه

واصل مانشستر سيتي حامل اللقب المنقوص تصدره بالعلامة الكاملة بفوزه على ضيفه نوتنغهام فوريست 2-0، أول من أمس ضمن منافسات المرحلة السادسة للدوري الانكليزي، فيما وضع مان يونايتد حدًا لمسلسل النكسات وحقّق فوزه الاول بعد أربع هزائم في مختلف المسابقات على حساب مضيفه بيرنلي 1-0.

وجاء فوز سيتي السادس هذا الموسم من ست مباريات رغم طرد الاسباني رودري هيرنانديس بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 46 بسبب دفعه لاعب الضيوف مورغان غيبس-وايت اثر اشكال بينهما. وسجّل سيتي هدفيه في الشوط الاول قبل حادثة الطرد عن طريق فيل فودن (7) والعملاق النروجي إرلينغ هالاند (14)، رافعا رصيده في صدارة ترتيب الهدافين إلى 8 أهداف.

ورفع سيتي رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الدوري، فيما تجمّد رصيد نوتنغهام عند 7 نقاط في المركز العاشر. وهذا الفوز الـ 20 تواليًا للسيتي في معقله في جميع المسابقات. وعلى ملعب تورف مور، عاد مان يونايتد بثلاث نقاط ثمينة من خارج الديار بعد هزيمتين متتاليتين في الدوري وثلاث في مختلف المسابقات عقب خسارته ايضًا منتصف الاسبوع أمام بايرن ميونخ الالماني 3-4 في الجولة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا، وذلك على حساب بيرنلي متذيّل الترتيب. ويدين «الشياطين الحمر» بفوزهم الى البرتغالي برونو فرنانديش الذي سجّل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45، ليتنفس المدرب الهولندي إريك تن هاغ الصعداء.

وكان يونايتد استهل الموسم بنتائج كارثية بعدما تلقى 3 هزائم في أربع مباريات على يد برايتون (1-3) وأرسنال بالنتيجة ذاتها وتوتنهام 0-2.

ورفع يونايتد رصيده الى 9 نقاط في المركز الثامن وبفارق 9 نقاط عن سيتي المتصدر، اما بيرنلي فيقبع في المركز الاخير بنقطة يتيمة.

وحصد لوتون تاون الصاعد حديثًا نقطته الاولى في تاريخ الدوري، لكنه اهدر فرصة كبيرة لخطف الفوز بعد تعادله مع مضيفه ولفرهامبتون 1-1. وتعادل كريستال بالاس وفولهام سلبًا على ملعب «سيلهورست بارك». وحقّق ايفرتون فوزه الاول هذا الموسم بعدما تخطى مضيفه برنتفورد 3-1. ورفع ايفرتون رصيده الى اربع نقاط فقط في المركز 15، خلف برنتفورد الثاني عشر بست نقاط.

