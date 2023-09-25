غوارديولا: على رودري أن يتحكم في انفعاله

دوليه

حث مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، لاعب وسطه رودري، على ضرورة أن يسيطر على عواطفه، بعد طرده أمام نوتنغهام فورست أول من امس. وكان سيتي متقدمًا بنتيجة 2-0 على ملعب الاتحاد، عندما تلقى رودري بطاقة حمراء، بعد اشتباك مع مورغان غيبس وايت في بداية الشوط الثاني. ىوسيقضي رودري الآن عقوبة الإيقاف 3 مباريات، والتي ستشمل غيابه عن مواجهة حاسمة مع آرسنال، آقرب المنافسين على اللقب الموسم الماضي.

وبينما كان غوارديولا فخورًا بفريقه، قال بعد المباراة إن رودري ما زال أمامه طريق يقطعه، لضمان قدرته على السيطرة على نفسه في الملعب. وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة «ديلي ميل»: «على رودري أن يتحكم في نفسه وعواطفه».

وزاد: «يمكنني الحصول على بطاقة صفراء لكن رودري لا يمكنه. أنا لا ألعب. يجب على الرجال في الداخل توخي الحذر، رودري يحتاج إلى التعلم». وأشاد غوارديولا بفريقه «الاستثنائي»، بعدما حافظ على نظافة شباكه ليواصل بدايته المثالية للموسم الجديد.

وواصل: «مباراة استثنائية في الشوط الأول. واستثنائية في الشوط الثاني بسبب مرونتنا وعملنا، لأننا لعبنا 51 أو 52 دقيقة بـ10 لاعبين، لذلك لم يكن الأمر سهلا، لكننا كنا رائعين». وختم: «اعتقدت أن الطريقة التي لعبنا بها في الشوط الأول كانت مذهلة، أمام فريق صعب بسبب اللياقة البدنية والوتيرة التي يتمتع بها في الهجوم، فلنتعافى من أجل المباراة التالية».

