كين سعيد بالثلاثية في مرمى بوخوم

دوليه

عاش هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، ليلة سعيدة بعدما قاد فريقه لفوز ساحق على حساب ضيفه بوخوم بسبعة أهداف دون رد، أول من امس ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الألماني. وسجل الدولي الإنكليزي «هاتريك» لأول مرة في البوندسليغا، فضلا عن صناعة هدفين آخرين، ليشارك في 5 أهداف دفعة واحدة.

وأبرز الموقع الرسمي للنادي البافاري تصريحات كين، الذي قال: «لقد سهلنا المباراة على أنفسنا بالطريقة التي لعبنا بها والعقلية التي تحلينا بها في البداية». وأضاف: «كان من الممكن أن تكون مباراة صعبة، لأن بوخوم اتبع طريقة اللعب برجل ضد رجل، مما زاد من صعوبة المهمة على أي حامل للكرة». وأشار كين إلى نجاح فريقه في التحكم بإيقاع اللعب واستغلال الأطراف، مما شكل خطورة وتسبب في مشاكل لدفاع بوخوم، على حد قوله.

وعن الهاتريك الذي سجله، قال: «أنا سعيد بقدرتي على مساعدة الفريق بأهدافي، وأسعد دوما بتعرفي أكثر على الفريق، اليوم كان مثالا واضحا لذلك، آمل بمواصلة تسجيل المزيد».

ودوّن كين اسمه في سجلات الارقام القياسية للنادي البافاري بعدما رفع رصيده إلى 7 أهداف في أول 5 مراحل منذ انتقاله إلى صفوفه قادما من توتنهام، ليحطم الرقم القياسي السابق الذي كان يتقاسمه الهداف الأسطوري غيرد مولر (1965) وميروسلاف كلوزه (2007) والكرواتي ماريو ماندزوكيتش (2012)، علما أن هذا الثلاثي كان سجل خمسة أهداف في المباريات الخمس الاولى لميونخ في الدوري. وسجل كين ثلاثيته في الدقائق 12 و54 من ركلة جزاء و88، وأضاف تمريرتين حاسمتين إلى لوروا سانيه (38) والفرنسي ماتيس تيل (81)، فيما كان الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ افتتح التسجيل (4) والمدافع الهولندي ماتيس دي ليخت الثالث (29). ورفع بايرن رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول، متقدماً بفارق نقطة عن شتوتغارت الذي اسقط دارمشتات 3-1 الجمعة، ولايبزيغ الفائز على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1-0، وهوفنهايم الذي ألحق هزيمة بمضيفه أونيون برلين 2-0. وحقق لايبزيغ انتصاره الرابع توالياً في الدوري، بفوزه على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1-0، سجله تيمو فيرنر (75)، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث.

