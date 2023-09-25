ميلان عاد إلى الانتصارات

دوليه

اعاد البرتغالي رافايل لياو فريقه ميلان إلى سكة الانتصارات بتسجيله هدف المباراة الوحيد أمام هيلاس فيرونا 1-0، أول من أمس ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي والتي شهدت ايضًا سقوط أول ليوفنتوس هذا الموسم على يد ساسوولو 2-4، واستمرار لاتسيو بهدر النقاط بسقوطه في فخ التعادل أمام مونتسا 1-1. واستعاد روسونيري نغمة الفوز بعد تعادله مع نيوكاسل الانكليزي من دون اهداف في الجولة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا منتصف الاسبوع، وخسارته المذلّة محليا على يد جاره اللدود انتر 1-5 في المرحلة الماضية. ورفع ميلان رصيده الى 12 نقطة بالتساوي مع انتر المتصدر.

وعلى ملعب «سان سيرو»، سجل جناح المنتخب البرتغالي لياو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الثامنة، رافعا رصيده إلى ثلاثة أهداف في «سيري أ» هذا الموسم. وجاء هدف إبن الـ 24 عامًا كإحدى اللحظات الجيدة النادرة لفريقه في المباراة، حيث قدّم ميلان اداء ضعيفًا، علمًا انّه خاض المباراة في ظل غياب القائد دافيدي كالابريا والثنائي الفرنسي الحارس مايك ماينان وتيو هيرنانديز. وأهدر يوفنتوس فرصة ذهبية للارتقاء إلى الصدارة موقتا، بانتظار مباراة انتر ميلان وإمبولي، بخسارته أمام مضيفه ساسوولو 2-4. وهي الخسارة الاولى لفريق المدرب ماسيميليانو أليغري بعدما فاز بثلاث مباريات مقابل تعادل. وتجمد رصيد «السيدة العجوز» عند 10 نقاط في المركز الرابع، فيما تقدم ساسوولو للمركز الحادي عشر رافعا رصيده إلى 6 نقاط.

