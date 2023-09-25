أليغري: شعرنا بالذعر

دوليه

اعترف ماسيمليانو أليغري مدرب يوفنتوس، بذعر فريقه كلما وصل لاعبو ساسولو إلى منطقة الجزاء. وخسر يوفنتوس أول من أمس من ساسولو 4-2، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي. وقال أليجري خلال تصريحاته اعلامية هذه هي الهزيمة الأولى وعلينا التعلم منها، لم نكن استثنائيين قبل هذه المباراة، ولن نكون سيئين بعدها».

وبشأن الحالة الذهنية للاعبيه علق: «خضت العديد من المباريات، وأعرف نقاط القوة والضعف في أندية الدوري الإيطالي، كان هذا هو الفصل الأخير». وقال إن لاعبيه لم يكونوا في كامل تركيزهم خلال الأسبوع الجاري، مردفا: «لقد كانت لدي بعض العلامات التحذيرية خلال الأيام القليلة الماضية وحاولنا تخفيفها». وتابع: «الآن يجب ألا نشعر بالإحباط، هناك مباراة مهمة مقبلة وعلينا أن نحصد نقاطها الثلاث».

