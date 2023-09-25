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دوليه

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استدعاء فينيسيوس مجددا للمنتخب


استدعى مدرب المنتخب البرازيلي الموقت فرناندو دينيز مجدداً المهاجم فينيسيوس جونيور إلى صفوف أبطال العالم خمس مرات أول من امس، تمهيدا لخوض مباراتي فنزويلا واوروغواي ضمن تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026. وغاب فينيسيوس (23 عاما) مهاجم ريال مدريد الاسباني عن النافذة الدولية الماضية بعدما تعرض لاصابة في عضلات فخذه أمام سلتا فيغو نهاية أغسطس ابعدته عن الملاعب لمدة شهر، من دون أن تطأ قدماه المستطيل الاخضر. وكانت البرازيل استهلت حملتها في التصفيات بفوزين على بوليفيا 5-1 والبيرو 1-0 في الجولتين الاولى والثانية، على أن تستقبل فنزويلا في 13 أكتوبر، قبل أن تخوض بعد 5 أيام رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروغواي التي يشرف عليها المدرب الارجنتيني مارسيلو بييلسا.


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