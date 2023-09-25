الإمارات افتتحت رصيد العرب في «هانغتشو» بفضية وبرونزية

دوليه

افتتحت الامارات رصيد العرب بفضية وبرونزية في الجودو بعد فوز بشيرات خوردوي بوزن تحت 52 كلغ وبايانمونخ نيرماندانخ بوزن تحت 66 كلغ على التوالي أمس في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة المقامة حاليا في هانغتشو الصينية.

وخسرت خوردي في نهائي وزن تحت 52 كلغ امام الاوزبكية ديورا كالديوروفا التي نالت الذهبية، في حين ذهبت البرونزية للكورية الجنوبية يرين يونغ والمنغولية سوسوربرام.

وتعد ميدالية خوردي الاولى للامارات على صعيد السيدات في الجودو في تاريخ دورات الالعاب الآسيوية، والثالثة بفئتي الرجال والسيدات.

وقالت في تصريحات لـ«فرانس برس» بعد تتويجها: «انا سعيدة باحراز اول فضية للامارات في الجودو». وأكدت ان «اخطاء تكتيكية ارتكبتها حالت دون احرازي الميدالية الذهبية»، مشيرة الى انها قدمت مستوى متواضعا في المباراة النهائية. وفاز نيرماندانخ على الاوزبكي سردور نورلييف في وزن تحت 66 كلغ ليحرز البرونزية.

وأكد نيرماندانخ انه كان يطمح لتحقيق الذهبية لكن الحظ لم يحالفه في الوصول الى النهائي. وقال لوكالة فرانس برس: «انا سعيد جدا بالفوز رغم محاولتي الوصول للذهب، لكن الطموح المقبل سيكون ذهبية أولمبياد باريس». واضاف «سأتواجد هناك لاحراز ميدالية».

ولفت نارماند الى ان «اللاعب قد يتعرض يوميا لصعوبات في مسيرته واتمنى ان اتجنب التعرض للاصابات». وهنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد الاماراتي للجودو خرولودوي ونيرماندانخ على الميداليتين، متوقعا المزيد في الاوزان المختلفة. وقال الدرعي «ما تحقق حتى الان هو ثمار الاستعداد الجيد للدورة، والدعم الذي نلقاه من اللجنة الاولمبية الوطنية والقائمين على الرياضة، ونتوقع المزيد من الميداليات في المنافسات المقبلة».

