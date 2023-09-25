هيمنة صينية على السباحة

دوليه

احرز السباح الصيني وانغ شون ذهبية سباق 200 م متنوعة في الدورة مسجلا رقم قياسيا اسيويا أمس، حيث سيطر منتخب بلاده سيطرة مطلقة على الحوض باحرازه الذهبيات السبع اليوم.

وسجل وانغ 1.54.62 دقيقة متقدما على مواطنه كين هايانغ (1.57.41 د)، في حين جاء الياباني دايا سيتو بطل العالم عام 2019 ثالثا مسجلا 1.58.35 د).

وفي سباق 200 فراشة للسيدات، احتفظت البطلة الاولمبية الصينية زهانغ يوفي بلقبها الاسيوي مسجلة 2.05.57 دقيقة محققة رقما جديدا في الاسياد، متقدمة على مواطنتها يو ليان (2.08.31د) وحلت اليابانية هيروكو ماكينو ثالثة مع 2.09.22 دقيقة.

واحرزت الصينية لي بينغجي ذهبية سباق 1500 م حرة.

وسجلت بينغجي على مواطنتها غاو ويزهونغ مسجلة 15.51.18 دقيقة مقابل 16.05.73 لصاحبة المركز الثاني، وجاءت اليابانية يوكيمي مورياما ثالثة (16.17.78 د).

واستمرت السيطرة الصينية في حوض السباحة من خلال احراز بان زهانلي ذهبية سباق 100 م حرة للرجال مسجلا رقما اسيويا جديدا مقداره 46.97 ثانية ليتفوق على مواطنه وانغ هاويو (48.02 ث)، في حين جاء الكوري الجنوبي هوانغ سون وو ثالثا (48.04 ث).

وحذا حذوه مواطنه جو جيايو بطل العالم مرتين، بفوزه في سباق 100 م ظهرا مسجلا رقما قياسيا اسيويا جديدا.

وسجل جيايو 52.23 ثانية متقدما على الياباني ايري ريوسوكي (53.46 ث) والكوري الجنوبي لي يوهو (53.54 ث).

واحرز منتخب الصين للسيدات سباق التتابع 4 مرات 100 مسجلا 3.33.96 دقائق ثانية متفوقا على نظيره اليابان بفارق كبير في حين نال منتخب هونغ كونغ الميدالية البرونزية.

واحرزت الصينية ذهبية سباق 50 تانغ كيانتيغ مسجلة 29.56 ثانية متفوقة على اليابانية ساتومي سوزوكي (30.14 ث) وشيفون هوغي من هونغ كونغ (30.36 ث)

