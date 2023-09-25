«أزرق اليد» يواجه تايلند

دوليه

يستهل أزرق اليد مشواره في دورة الالعاب الاسيوية التاسعة عشرة المقامة في مدينة هانغتشو بمواجهة المنتخب التايلندي في الساعة 04:00 فجر اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى التي تضم أيضأ المنتخب الصيني صاحب الضيافة الذي واجه نظيره التايلندي أمس في الجولة الأولى.

وتنقسم المنتخبات المشاركة في الدورة الى اربع مجموعات يتأهل للدور الرئيسي من الدورة بطل ووصيف كل مجموعة، و يتكون الدور الرئيسي من مجموعتين، يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة في الدور الرئيسي إلى نصف النهائي.

ويسعى أزرق اليد الى تحقيق الفوز الاول له مع بداية انطلاق منافساته بالدورة لتكون دفعة معنوية كبيرة للاعبين نحو مشوار التأهل والمنافسة بشكل أكبر في الادوار المتقدمة.

من جهة أخرى، يستأنف لاعب التايكوندو علي المرشاد منافساته في مسابقة وزن تحت 58 كغم في الساعة 05:00 فجرا عندما يقابل الصيني جينج كي. وأكد مدرب منتخب التايكوندو وليد المرشاد جاهزية اللاعب المرشاد لخوض غمار المنافسات، مضيفا ان اللاعب يسعى الى المنافسة والتأهل الى الادوار النهائية من الدورة وتقديم المستوى الذي يليق بسمعة دولة الكويت. وفي مسابقة التجديف، يخوض الثنائي سارة الفقعان وعبدالرحمن الفضل ادوار الترضية في فئة الفردي عند الساعة 04:00 فجرا. وفي السباحة، يسعى وليد عبدالرزاق الى تعويض خروجه من سباق 100 متراً حرة بالتأهل في سباق 50 متراً حرة.

ويبدأ منتخب الملاكمة منافسات الدورة عندما يلعب منصور خليفة مباراته الاولى بوزن تحت 51 كغم مع لاعب منتخب تايبيه تيوبو.

ويأمل منتخب رماية البندقية 10 متراً، باجتياز التصفيات والتأهل الى الادوار النهائية وتحقيق الانجار بدخول مسابقة الفردي والزوجي عن طريق علي المطيري وسعود السبيعي وعبدالله الحربي. وشهدت منافسات أمس خروج السباح وليد عبدالرزاق من الدور التمهيدي بعد احتلاله المركز الخامس بزمن قدره 50.03 ق في مسابقة 100م حرة. لم يحالف الحظ لاعب منتخب الجودو مشعل العلي الذي خسر أمام الياباني كوندو، كما خسر سعود العميري من الفلبيني ناكانوز في الدور التمهيدي.

ولم يكن لاعب منتخب الالعاب الالكترونية مشاري الظفيري موفقا امام منافسه البحريني الفقيهي بعد خسارته بنتيجة 1-2 في الدور الثاني، وذلك بعد تجاوزه لاعب فلسطين في الدور الأول.

وخسر لاعبا التنس عيسى قبازرد و بدر القحطاني بنتيجة 0-2 من التايلندي كاسيدت سامريج ومن الاوزبكي فومي في مباريات الفردي كما خسرا في مباراة الزوجي من المنتخب الاوزبكي.

