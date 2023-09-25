خروج النصار وعباس في «المبارزة»

دوليه

استطاع لاعب المبارزة في سلاح فلوريه على النصار مجاراة المصنف العاشر على العالم الياباني ماتسوماك في بداية المواجهة في الدور ثمن النهائي، إلا ان قلة الخبرة لم تسعفه ليتفوق الياباني ويخرج من المنافسة، في حين خرج زميله علي عباس من منافسات فلوريه في التصفيات الاولية.

وقال النصار ان المنافسه كانت قوية في التصفيات وأنه تمكن من اجتياز المرحلة الاولى بفضل توجيهات المدرب سعود زامل، لافتاً إلى ان تأهله الى الدور ثمن النهائي جاء بعد تغلبه على منافسه لاعب منتخب فيتنام بنتيجة 15-6 الا ان مواجهته للمصنف العاشر على العالم الياباني ماتسوماك ادت الى خروجه لفارق الخبرة.

بدوره، أكد المدرب سعود الزامل ان اللاعبين النصار وعباس قدما مستوى فنيا مرضيا في التصفيات الاولية، مضيفا ان المنافسة كانت قوية بالتأهل الى الادوار النهائية.

وأوضح أن عباس كان قاب قوسين او ادنى من التأهل الى الادوار النهائية الا ان بعد الاخطاء الفنية التي وقع بها سببت خروجه من المنافسة في حين لم تخدم الادوار النهائية النصار عندما خرج من المصنف العاشر على العالم الياباني ماتسوماك، مشيراً إلى أن اللاعبين يشاركان للمرة الاولى في دورة الالعاب اسيوية وتعد مشاركتهما لاكتساب الخبرة و الاعداد للبطولات المقبلة.

