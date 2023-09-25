الزمالك وبيراميدز لتحقيق الفوز الأول

دوليه

تنطلق اليوم منافسات الجولة الثانية للدوري المصري الممتاز التي يغيب عنها الأهلي بعد تأجيل مباراته مع سيراميكا كليوباترا لارتباط الفريق الأحمر بخوض لقاء الإياب ضد سان جورج الإثيوبي في دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا. ويشهد اليوم إقامة مباراتين مهمتين حيث يحل بيراميدز ضيفا على البنك الأهلي باستاد السلام فيما يستضيف الزمالك منافسه المقاولون العرب باستاد القاهرة. ويخوض الزمالك اختبارا صعبا في رحلة بحثه عن الفوز الأول بعد تعادله مع بيراميدز (2-2) في الجولة الأولى.

ويأمل الزمالك مع مدربه الكولومبي خوان أوسوريو في حصد أول انتصار والمنافسة مبكرا على القمة مستغلا عودة نجمه أحمد زيزو حيث غاب عن لقاء بيراميدز لتراكم البطاقات.

كما يستعيد الزمالك أيضا جهود لاعبه الصاعد حاتم سكر في الجبهة اليسرى بينما تحيط الشكوك حول اكتمال جاهزية أحمد فتوح الظهير الأيسر ويغيب أيضا محمود علاء للإيقاف.

ولن تكون مهمة الزمالك اليوم سهلة في ظل خسارة المقاولون بالجولة الأولى أمام بلدية المحلة ورغبته في تصحيح الأمور.

ويأمل المقاولون بقيادة مدربه شوقي غريب في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك خصوصا بعد تجديد دماء الفريق ببعض العناصر المميزة.

وفي اللقاء الثاني يسعى بيراميدز أيضا لحصد الفوز الأول في الدوري عندما يواجه البنك الأهلي.

وقد تكون المواجهة هي الأخيرة مع المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو الذي تلقى عرضا لقيادة مارسيليا الفرنسي.

ويتسلح بيراميدز بالعديد من النجوم على رأسهم القائد عبد الله السعيد بجانب رمضان صبحي وإبراهيم عادل وفيستون مايلي.

ويعاني البنك الأهلي الجريح بعد خسارته في الجولة الأولى ضد طلائع الجيش.

ويقود البنك الأهلي مدربه القبرصي نيكوديموس بابا فاسيليو الذي يسعى لتصحيح المسار سريعا والابتعاد عن دوامة النتائج السلبية.

