ميدو: أي فريق يواجه الأهلي يعاني من لعنة الإصابات

دوليه

أثار أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك الأسبق جدلا كبيرا بعدما وجه رسالة تحذيرية للاعبي نادي اتحاد جدة السعودي قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية. ويفتتح الاتحاد منافسات كأس العالم للأندية يوم 12 ديسمبر المقبل بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا. ويلعب الاتحاد حال تأهله ضد الأهلي المصري بطل أفريقيا يوم 15 ديسمبر المقبل في ربع نهائي نسخة المونديال التي تستضيفها السعودية.

وقال ميدو: «لابد أن يحذر لاعبو الاتحاد لأنهم سيجدون كمية إصابات غير طبيعية في الفترة المقبلة».

وأضاف: «أي فريق يواجه الأهلي سيعاني من شبح الإصابات قبل اللقاء ربما تجد إصابة بقطع في الرباط الصليبي بين اللاعبين». وواصل: «الاتحاد في الفترة المقبلة يجب أن يقرأ لاعبوه القرآن باستمرار والزمالك قبل أن يخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 أمام الأهلي غاب عنه أهم لاعبين في الفريق وهما محمود حمدي الونش وعبد الله جمعة، بسبب فيروس كورونا».

