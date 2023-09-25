«التنسيقية الخليجية للسلة» تستحدث بطولتين للناشئين

دوليه

قال أمين صندوق اللجنة التنسيقية الخليجية التابعة للاتحاد الاسيوي لكرة السلة ثامر الشنفا ان اجتماع اللجنة الذي عقد بالدوحة أول من أمس استحدث بطولة للمرة الأولى لفئتي تحت 14 وتحت 15 سنة. وأضاف الشنفا في تصريح لوكالة «كونا» أن إقامة البطولات والمنافسات تسهم في دعم الشباب في اللعبة وتطويرها لمضاهاة الفرق المنافسة في شرق آسيا. وأوضح أن استحداث بطولات خليجية جديدة في لعبة كرة السلة ليس فقط بهدف تطوير الشباب بل يسهم في تطوير ودعم الكوادر الفنية والإدارية، لافتا إلى عودة بطولة الخليج لفئة الرجال والتي ستكون كل سنتين بدءا من العام المقبل. ولفت إلى ان الاهتمام بالبراعم في اللعبة سيسهم في تطوير اللعبة وانتشارها ويصعد بالفرق والمنتخبات إلى سلم التفوق والنجاح والقدرة على المشاركة في مختلف البطولات والمنافسات القارية والدولية وتقديم مستوى عالٍ يليق باللعبة. وبين انه في عام 2024 ستكون هناك بطولات عدة لكرة السلة على مستوى منتخبات دول الخليج العربية وهي بطولة تحت فئة 15 سنة وتحت فئة 14 سنة وهما بطولتان مستحدثتان بالإضافة الى فئة تحت 18 والتي ستكون مؤهلة لبطولة آسيا للعبة إضافة الى منافسات منتخبات الرجال والسيدات.