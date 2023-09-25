  الريان حافظ على الصدارة

دوليه

احتفظ الريان بصدارة الدوري القطري بفوز قاتل على العربي 1–0 في قمة منافسات المرحلة الرابعة، التي شهدت استعادة السد نغمة الانتصارات بتجاوز قطر 3–1. ويُدين الريان بفوزه الى نجمه الإسباني رودريغو مورينو الذي خطف هدف الفوز في الوقت بدل الضائع (90+7) مانحا فريقه النقاط الثلاث رغم النقص العددي بعد طرد زميله عبد العزيز حاتم (72). وواصل «الرهيب» الانطلاقة المثالية مسجلا فوزه الرابع توالياً، ضامنا الاحتفاظ بصدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة وبرصيد 12 نقطة. وعاد السد الى سكة الانتصارت بفوزه على قطر 3–1، رافعا رصيده الى النقطة العاشرة في المركز الثاني. وتقدم السد مبكرا عبر الإكوادوري غونسالو بلاتا (16). وردّ نادي قطر بسرعة عبر الكونغولي بن مالانغو (21). وألغى الحكم هدفا للسد سجله يوسف عبد الرزاق (44)، قبل ان يسجل اكرم عفيف هدف التقدم في الشوط الثاني عبر ركلة جزاء (64). وعزز البرازيلي باولو أوتافيو تقدم السد بالهدف الثالث (80).