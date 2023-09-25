فوز العين والجزيرة والشارقة

دوليه

شهدت الجولة الثالثة من الدوري الإماراتي فوز فرق العين والجزيرة والشارقة والامارات على عجمان واتحاد كلباء والنصر وخورفكان ضمن الجولة الثالثة. وتغلب العين على عجمان 6- 0 في اللقاء الذي جمعهما على ستاد هزاع بن زايد ليرفع رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة ويتوقف رصيد عجمان عند نقطة واحدة. وفاز الجزيرة على اتحاد كلباء 4-0 على ستاد اتحاد كلباء ليرفع رصيده إلى 6 نقاط ويتوقف رصيد كلباء عند نقطة واحدة. كما فاز الشارقة على النصر 1-0 بالمباراة التي أقيمت على ستاد آل مكتوم ليرفع الشارقة رصيده إلى 6 نقاط ويظل النصر بدون أي رصيد. بدوره حقق فريق الإمارات فوزه الأول هذا الموسم وجاء على حساب خورفكان 2-0 خلال المباراة التي أقيمت بالجولة ذاتها على ستاد صقر بن محمد القاسمي ليرفع الإمارات رصيده إلى 4 نقاط ويتوقف رصيد خورفكان عند 3 نقاط.