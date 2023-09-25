الأندية الأردنية تعلق مشاركتها في الدوري

دوليه

سجلت الأندية الأردنية لكرة القدم موقفا غير مسبوق بتنفيذها قرار تعليق المشاركة في الدوري ورفضها خوض مباريات المرحلة السادسة، وكان آخرهما مباراتي الوحدات أمام شباب الأردن ومعان أمام السلط السبت، في حين تغاضى الاتحاد المحلي للعبة التطرق للمسألة. واتخذت الأندية قرار تعليق المشاركة في الدوري لحين تحقيق مطالبها من قبل الاتحاد الاردني لكرة القدم، وأبرزها صرف مبلغ 200 ألف دينار اردني لكل نادٍ وإيجاد راعٍ رسمي لبطولات أندية المحترفين للموسم الحالي 2023-2024. وذكرت وكالة «فرانس برس» أن أندية دوري المحترفين ستجتمع الأحد في مقر النادي الفيصلي لبحث آخر المستجدات بشأن ما يحصل، في الوقت الذي أكد فيه الاتحاد المحلي للعبة عقد هيئته التنفيذية اجتماع برئاسة الأمير علي بن الحسين وبحضور جميع كوادره لمناقشة الخطة الاستراتيجية لكرة القدم الأردنية خلال السنوات الخمس القادمة (2023-2028).