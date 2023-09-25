ولي العهد يشكر الرئيس الصيني: توثيق أواصر التعاون وبث السلام بين دول المنطقة

وطن النهار

عاد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن ظهر أمس قادما من جمهورية الصين الشعبية وذلك بعد تلبية سموه للدعوة الموجهة من قبل الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية وذلك بعد لقاء سموه بالرئيس الصيني وحضور سموه حفل افتتاح الدورة الـ19 للألعاب الأولمبية الآسيوية التي انعقدت في مدينة هانغشو بجمهورية الصين الشعبية.

وكان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق غادر صباح امس من مطار هانغتشو شياوشان الدولي بجمهورية الصين الشعبية.

وقد كان في وداع سموه وزير النقل والمواصلات في جمهورية الصين الشعبية لي شو بنغ، ورئيس المجلس الاستشاري السياسي في مقاطعة جوجيانغ الوزيرة هوانغ لي شي، ورئيس بعثة الشرف المرافق سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت تشانغ تشي وي، وسفير دولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية جاسم إبراهيم الناجم والملحق العسكري الكويتي لدى جمهورية الصين الشعبية العميد ركن بحري نعمان سفاح الراشد والقنصل العام لدى شنغهاي مشعل مصطفى الشمالي، والقنصل العام لدى هونغ كونغ وماكاو ناصر صقر الغانم والقنصل العام لدى كوانزو عبدالله تركي التركي.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية شكر إلى الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية هذا نصها: «لقد سعدنا بتلبية دعوة فخامتكم لحضور افتتاح الدورة التاسعة عشرة للألعاب الأولمبية الآسيوية المقامة في مدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية الصديقة وإنني لأعرب لفخامتكم باسمي وأعضاء الوفد المرافق عن أصدق عبارات الشكر وأعمق مشاعر الامتنان لما أحطتمونا به في بلدكم الصديق من حفاوة استقبال وكرم ضيافة، إن استضافة بلدكم الصديق لهذا الحدث الرياضي الأولمبي الآسيوي الضخم ونجاح حفل الافتتاح الذي تميز بالإبداع عبر عروض فنية استعراضية مبهرة وتقنيات تكنولوجية متطورة أثارت إعجاب الجميع وحرصكم على توفير أحدث المنشآت والمرافق الرياضية المتكاملة والخدمات اللوجستية وتهيئتكم لأفضل الظروف من أجل التنافس الرياضي الشريف بين المشاركين جسد جليا المكانة المرموقة التي تتبوأها جمهورية الصين الشعبية الصديقة لدى المجتمع الدولي ونأمل أن تحقق الدورة الأهداف والرؤى المنشودة في تطوير الرياضة الآسيوية وتوثيق أواصر التعاون وبث السلام والمحبة بين دول المنطقة، وأغتنم هذه الفرصة لأبعث إلى فخامتكم أصدق تمنياتي الشخصية بموفور الصحة والسعادة والتوفيق راجيا لجمهورية الصين الشعبية وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار».

أنهى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد زيارة بناءة ومثمرة وناجحة إلى مدينة (هانغتشو) الصينية أمس الاحد وقع خلالها الجانبان سبع مذكرات تفاهم بشأن مشاريع حيوية واسعة النطاق سيكون لها بالغ الاثر على مسيرة التنمية في البلاد.

وتأتي زيارة سمو ولي العهد بناء على دعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الآسيوية الـ19 فضلا عن إجراء محادثات قمة حول مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وتعد هذه هي المرة الثانية التي يلتقي فيها سمو ولي العهد مع الرئيس شي منذ ديسمبر الماضي في العاصمة السعودية الرياض.

ووصف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد البراك الزيارة بأنها «مهمة للغاية» وسط سعي الحكومة الكويتية لتحديث رؤيتها (كويت 2035) لتصبح (2024 - 2040).

وقال البراك في تصريح سابق أدلى به لـ(كونا) إن «سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد كان حريصا على تلبية دعوة الرئيس الصيني لزيارة الصين وهي دعوة تلقاها خلال القمة الخليجية - الصينية في السعودية في ديسمبر الماضي».وأضاف «ومنذ ذلك التاريخ بدأنا بالتحضير للزيارة بتوجيهات من سمو ولي العهد استثمارا لهذا اللقاء المهم بين القائدين للعمل على تطوير الكويت بناء على الاساسيات الأولى في خطة 2035 التي نسعى لنطورها الآن لتصبح خطة (2024 - 2040)».

وأوضح أن ذلك يأتي «امتدادا لنفس الروح لتطويرها بما يلائم ما حدث خلال السنوات الثلاث الماضية من أحداث في العالم وتطورات سواء صحية أو اقتصادية أو سياسية لكي تنعكس على الخطة بصورة أفضل وبصورة أوضح».

وبين البراك انه تم «توقيع سبع اتفاقيات في مجالات التعاون مع الصين مرتبطة بمشاريع كبرى أولها استكمال مشروع ميناء (مبارك الكبير)» مبينا ان «نسبة الانجاز هي نحو 50 بالمئة من المرحلة الأولى ونريد أن نكمل المرحلة الأولى وندشن نشاط وتشغيل الميناء على وجه السرعة».

واوضح ان «الصين بارزة جدا في مجال التشييد والبناء وغيرها من المجالات وكذلك في الإدارة وتشغيل الميناء لذا تم توقيع مذكرة التفاهم وسنشرع بعدها بالمشاريع والتفاوض على التفاصيل والتنفيذ».

ووصف زيارة سمو ولي العهد الى الصين بانها «مهمة جدا لما يربط البلدين من تاريخ رائع منذ عام 1965 عندما زار الشيخ جابر الأحمد عندما كان وزيرا للمالية في ذلك الحين» منوها بأن العلاقات الدبلوماسية تعود إلى عام 1971 حيث كانت الكويت أول دولة في الخليج العربي تقيم علاقات رسمية مع الصين.

وثمن البراك مواقف الصين الداعمة للكويت، لا سيما إبان الغزو العراقي فضلا عن تأييدها لقضايا الكويت الحقة مشيدا بالصداقة معها والاتفاقيات التي تمثل قاعدة جديدة لتطوير العلاقات أكثر.

من جانبه قال وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ان الكويت والصين وقعتا سبع مذكرات تفاهم بين الكويت والصين تتعلق بمشاريع إنشائية كبيرة ستقوم بها شركات صينية في الكويت ومنها مشاريع مدن إسكانية مؤكدا أن هذه الزيارة الرسمية «ستحدث نقلة نوعية في العلاقات الكويتية - الصينية وهذا شيء نتأمله ونتمناه».

