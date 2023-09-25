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تدقيق حكومي على معاملات قيادات سابقة


كشفت مصادر لـ «النهار»، عن توجيهات لجميع الجهات الحكومية لتشكيل لجنة في كل منها للرد على ملاحظات ديوان المحاسبة، مبينة أن ذلك يأتي لتحقيق أعلى مستويات الشفافية.
وقالت ان المراجعات المتخصصة للمعاملات خلال السنوات السابقة أظهرت بعض الشبهات التي تستدعي مزيداً من التحقيق والتحويل للجهات المختصة، مشيرة إلى أن بعض الجهات اعتمدت نظام التراسل الالكتروني للحد من التجاوزات الإدارية والمالية. وبينت أن التشدد الحكومي في منع التجاوزات المالية والإدارية يمثل ركيزة رئيسة من برنامج عمل الحكومة، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية لتلك الجهات وتمكينها من تحقيق ترشيد النفقات والعمل على توفير أقصى معايير الشفافية.


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