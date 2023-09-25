الخالد للقياديين: حلوا مشكلات الازدحام المروري

الأولى

دعا رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد القياديين الأمنيين إلى حل مشكلات الازدحامات المرورية أولا بأول والى الانتشار الواسع لدوريات المرور على جميع الطرق الرئيسة والفرعية ومراجعة التقاطعات لتحقيق الانسيابية المرورية.

وشدد في اجتماع معهم على أهمية الحزم في مواجهة أي سلوكيات خاطئة، وتكثيف الحملات التوعوية لتعزيز الثقافة المرورية، والالتزام بقانون المرور، وترسيخ المبادئ والقيم والولاء للوطن.

ووجه نحو استمرار الحملات الأمنية على المخالفين والتعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد، وتطبيق القانون على الجميع، معربا عن تقديره للجهود الحثيثة التي يقوم بها كل قطاع من قطاعات وزارة الداخلية، متوجها بعدد من الملاحظات لتفعيل الإجراءات الكفيلة للتصدي لأي خروج عن القانون.

واستمع الخالد من وكيل وزارة الداخلية والوكلاء المساعدين الميدانيين الى تقييم عن الحالة المرورية في أول أسبوع من العام الدراسي الجديد وآلية التعامل مع الاختناقات المرورية خصوصا وقت دخول وخروج الطلاب من وإلى المدارس والجامعات، كما اطلع على نتائج الحملات الامنية والمرورية المكثفة التي تقوم بها قطاعات وزارة الداخلية على المخالفين والخارجين على القانون.