العارض الكويتي (2)

الاخيرة

واستمراراً لأعراض المتلازمة الكويتية أو (kuwaiti syndrome) ومنها:

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مسار المركب «السماري» أي الذي يمشي على الصدفة وهواء الرياح الأربع خير وأكثر أمناً من مسار المركب المدروس والمعد من قبل أفضل العقول والخبرات حتى لو تسبب النهج السماري بالماضي بالاصطدام بالصخور والغرق... يظل السماري ضمن المتلازمة الكويتية أفضل من المسار المدروس... كيفنا!

من الحكمة البالغة أن تستعين بالغريب على القريب ومن مكارم الأخلاق الجحود ونكران الجميل والانقلاب على من يقف معك!

رغم ما يقال فليس لجودة التعليم شأن بتقدم ورقي الأمم ومستقبل أجيالها!

الوصفة الأهم لبقاء الأوطان واستمرارها هي النوم والتواكل لا العمل الشاق والتعقل!

لاقتصاد أقوى ومستقبل أفضل، إغلاق البلد واحضار العمالة الهامشية لتنفيع تجار الإقامات خير ألف مرة من فتح البلد لقدوم السائحين والمستثمرين!

عين الحكمة والعقل أن تعادي أصدقاءك وحلفاءك وأن تزيد توازياً من حنق اعدائك عليك فتخسر الأصدقاء وتخسر معهم الأعداء!

أن تنتهي بسبب توجهاتك وحيداً به كل القوة، وأن تعمل بالتعاون مع الأشقاء والحلفاء هو الضعف كله!

للتقدم والرقي ومنافسة الآخرين... من الأفضل أن تضع بالإدارة من يجمعون الحرمنة والحمرنة والحقد الشديد كونهم أفضل من الأكفاء الأمناء الأذكياء!

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آخر محطة:

رغم وجود حقيقة تاريخية جلية أقرب للشمس في رابعة النهار، تظهر أنك عندما تبنيت مسار الانفتاح والاعتدال والتنوير وصلت لأعالى المجد والرقي وسبقت الآخرين، وعندما تبنيت مسار التشدد والانغلاق تخلفت وتوالت عليك الكوارث والمصائب حتى انتهيت بالغزو، رغم ذلك تعود باختيارك للمسار الذي تسبب بتخلفك وتخلى عنه الآخرون وتترك بسبب مرض «المتلازمة الكويتية» ذلك المسار الذي أوصلك للعلياء.

