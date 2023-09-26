عاصي الحلاني يحصد الملايين بـ «ملهوف عليك»

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بعد أقل من أسبوعين من صدوره على قناة «روتانا» الرسمية في موقع «يوتيوب»، حصد فيديو كليب فارس الغناء العربي عاصي الحلاني الجديد «ملهوف عليك» أكثر من 6 ملايين مشاهدة. الكليب تصدّر ايضاً المراتب الأولى في ترند الموسيقى على «يوتيوب» في لبنان والعراق والإمارات والسعودية والمغرب وعدد من البلدان العربية.

أغنية «ملهوف عليك» هي من كلمات عبير ابو اسماعيل، وألحان حسان عيسى، وتوزيع علي ركيا، وهي الثانية التي يطلقها عاصي ككليب من ألبومه الجديد «طل الملك». العمل الجديد عكس جمال لبنان في فصل الصيف، إذ تم تصويره تحت إدارة المخرج عادل سرحان في إحدى المناطق الريفية، فنقل العمل جمال طبيعة لبنان إلى المشاهدين العرب في مختلف أنحاء العالم.

