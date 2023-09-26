سليمان البسام يقدم «أي ميديا» في «شباك» لندن

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يقدم المؤلف والمخرج المسرحي الكويتي العالمي سليمان البسام عمله المسرحي «آي ميديا» (I M E D E A ) في العاصمة البريطانية؛ لندن في أربعة عروض أيام 29 و30 سبتمبر و1 أكتوبر 2023 في قاعة Stone Nest, 136, Shaftesbury Avenue.

وفي تصريح خاص قال المؤلف المخرج الكويتي العالمي سليمان البسام: «تقديم العمل يتم باستضافة كريمة من مهرجان (شباك) Shubbak Festival بالعاصمة البريطانية لندن، والذي يعد أكبر مهرجان للفنون والثقافة العربية المعاصرة في العاصمة البريطانية، وأهم المهرجانات العربية في أوروبا والمملكة المتحدة على الإطلاق، وعليه فإن هذه الاستضافة تشكل إضافة نوعية للمسرح الكويتي والعربي في المملكة المتحدة عموماً وفي العاصمة لندن على وجه الخصوص».

المسرحية إعداد حر لأسطورة «ميديا» ليوربيدس، وهي تقارب قضايا الهجرة واللجوء وصراعات الهوية والانتماء والحب والخيانة والانتقام، كما تطرح أيضا قوة المنصات الرقمية لتغيير الفضاء السياسي وخلق قصة رمزية واضحة للصراع في القرن الحادي والعشرين.

وبحسب البسام فإن «آي ميديا» تمثل الحلقة الثانية في «ثلاثية إيكاروس» التي يعمل عليها، وهي تجربة جديدة بمشروعه البحثي المسرحي الذي يبحث في التكثيف على صعيد اللغة والاقتصاد بالأدوات المسرحية التي تؤدي إلى تعزيز البعد الشاعري في مكونات العرض المسرحي.

وككل أعمال البسام مرَّ العمل بمراحل مختلفة في الشكل وعملية الخلق المسرحي، فقد كان العمل على شكل أوبرالي ضخم وعملية إنتاجية كبيرة قبل ظهور فيروس كورونا الذي قطع البروفات النهائية لتقديم العمل، وبعد الجائحة العالمية والإغلاقات العامة على مستوى العالم قرر البسام التأقلم مع الوضع الجديد الذي استشعره في الإنتاج المسرحي والتفاعل معه عبر تبسيط وتعميق مفاهيم العناصر المقدمة على خشبة المسرح.

وقد قام العمل بجولة عربية وعالمية حازت خلالها على إشادة وإعجاب النقاد والمسرحيين والجمهور، وشملت الجولة سلسلة عروض في الكويت وتونس والقاهرة وبيروت والدار البيضاء وهانوفر ونابولي ومكسيكو سيتي والدار البيضاء، وبحسب البسام فإنه: «بعد عروض لندن سيتم تقديم عروض جماهيرية في العاصمة الفرنسية باريس على مسرح MC93 خلال شهر مايو من العام المقبل».

وكانت مسرحية «آي ميديا» اقتنصت حصة الأسد من جوائز المسابقة الرسمية للدورة 22 لأيام قرطاج المسرحية في تونس خلال ديسمبر 2021 (جائزة أفضل نص مسرحي لسليمان البسام، جائزة أفضل ممثلة للممثلة حلا عمران، جائزة أفضل سينوغرافيا لإيريك سواييه)، وبذلك يكون العمل الذي حاز على إشادة وإعجاب النقاد والمسرحيين وجمهور المهرجان قد اقتنص على أهم ثلاث جوائز رئيسية من بين الجوائز الخمسة التي قدمها المهرجان وتنافس عليه 12 عرضاً مسرحياً.

كما فازت الفنانة حلا عمران بجائزة أفضل ممثلة في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي خلال يناير 2022. وكانت المسرحية أثارت إعجاب النقاد الذين كتبوا دراسات مهمة عن العمل، فكتب الناقد الدكتور عبدالحليم المسعودي دراسة عن العمل نشرت على خمس حلقات قال فيها: «إننا أمام ظاهرة إخراجية فريدة في الفرجة المسرحية العربية قد تخلصت من كل الأعباء التقليدية للفرجة وبوسائل موغلة في البساطة»، مضيفاً أن «شخصية ميديا تتجاوز هذه النمطية المرتبطة بالتوحش والفظاعة والشر المطلق إلى أفق جديد هو أفق سياسي بامتياز».

من جانبها، كتبت الناقدة الأستاذة سهام عقيل أن مسرحية آي ميديا «استطاعت بعث طريق جديد نحو إمكانات جمالية تتفوق على مرارة هزائمنا المسرحية والأنطولوجية».

فيما كتب الناقد حاتم التليلي محمودي في دراسته النقدية أن العمل «علامة مسرحية تخترق المسافات بين مناهج التمثيل والأنواع المختلفة من المسارح بوضعها على نفس الحدّ من خطوط التماسّ أين يخرج شكل ثالث من الحضور في الأداء بتصدّع الفواصل الحجرية للأنظمة المسرحية المغلقة».

يذكر أن العمل إنتاج مشترك بين مسرح سليمان البسام SABAB Theatreوالصندوق العربي للثقافة والفنون آفاق AFAC ومهرجان نابولي بإيطاليا Campania Foundation of the Festival-Napoli Teatro Festival Italia.

