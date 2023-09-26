سيرين عبدالنور كشفت ملامح مسلسلها الجديد

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كشفت النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور مفاجأة كبيرة لجمهورها بإعلان عودتها إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب، وكشفت عن ملامح مسلسلها الجديد المقرر أن تدخل به المنافسة العام المقبل بعد غيابها الموسم الماضي.

وكشفت الفنانة سيرين عبد النور عن ملامح مسلسلها الجديد في العام المقبل، والذي تعود به إلى الدراما والمسلسلات بعد غياب أكثر من عام، واحتفل جمهور سيرين عبدالنور بهذه المفاجآة الجديدة والأولى لها في عام 2024، وأعادت سيرين عبد النور نشر بعض التغريدات والأخبار حول مسلسلها الجديد، والذي لم تكشف عن عنوانه حتى الآن، ولكن من أبرز ملامحه اجتماعها مع الفنان السوري قيس الشيخ نجيب في ثنائية جديدة لها على الشاشة لأول مرة في مسيرتهما، ومن المتوقع أن تعلن سيرين عبد النور عن بقية تفاصيل مسلسلها الجديد في الفترة المقبلة.

