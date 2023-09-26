لمياء جمال أطلقت «وش الصبح»

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أطلقت الفنانة التونسية الأصل لمياء جمال أغنية باللهجة المصرية حملت عنوان «وش الصبح» من كلمات وألحان عزيز الشافعي الذي وقّع الأغنية ببصمته ورؤيته الفنية، وتوزيع وميكس وماستر شريف مكاوي.

جمال أدّت الأغنية بإحساس كبير خصوصاً أنّها رومانسية بامتياز تتمازج فيها الألحان والتوزيع بنفحات إيقاعية مصرية لطيفة ومحببة. أمّا الفيديو كليب فهو يصوّر جمال لمياء الطبيعي مع قصّة طريفة بينما هي بطريقها بملاقاة حبيبها على شط البحر بمشاهد رومانسية وراقصة وأدوار متنوّعة... وقد تم تصوير الكليب تحت إدارة المخرجة لمياء غندور بإشراف فيني رومي وإنتاج شركة وتري.

