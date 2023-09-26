عمر خيرت ضد الذكاء الاصطناعي

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هاجم الموسيقار عمر خيرت ظاهرة الذكاء الاصطناعي، واعتبر أن كل من يروج لهذه التقنية ماهو إلا بليد فنيًا. أضاف عمر خيرت أن ظاهرة الذكاء الاصطناعى ليس لها علاقة بالفن. وتابع قائلاً: لا يمكن للماكينة أن تكون أحسن من الإنسان، وتقنية الذكاء الاصطناعي حاجات مش إنسانية، لأن الموسيقى تعتمد على المشاعر والوجدان، وليست على الماكينة، لأنها تفقد الإحساس والمشاعر.

وقال: بعتبر أن كل من يذهب لتقنية الذكاء الاصطناعي بليد فنيًا، لأن الفن والموسيقى شيء عال وراق وإنساني جدًا. وعلق عمر خيرت على نجاح آخر حفلاته التى كانت ضمن مهرجان القلعة: قائلاً: «نجاح آخر حفلاتى في القلعة بفضل الله ثم مصر».

