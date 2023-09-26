أكاديمية الفنون والإعلام أقامت ورشة «كيف تكتب نقداً فنياً سينما مسرح؟»

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يواصل برنامج أكاديمية الفنون والإعلام، التابع للهيئة العامة للشباب، دوراته، بالتعاون مع كوكبة من المتخصصين في عدد من القطاعات الفنية الإبداعية، وبهذا الصدد اختتمت ورشة «كيف تكتب نقدا فنيا سينما مسرح؟» التي قدمها الناقد والكاتب عبد الستار ناجي، وتم استضافة الفنان القدير محمد المنصور، والفنان فيصل العميري، والمخرج عبد الله فريد، ومهندس المؤثرات الصوتية هاني عبدالصمد الذين قاموا بالإجابة عن أسئلة المشاركين وتوجيه النصح والإرشاد لهم في هذا المجال بحضور مدير إدارة الإنتاج الإبداعي في الهيئة العامة للشباب صالح السلمي.

وبهذه المناسبة، قال ناجي إنه خلال إقامة الورشة عمل مع مجموعة من الكوادر الشبابية التي تمتلك الشغف والحس والرغبة الحقيقية في تكوين شخصية الكاتب بكل قطاعته الكاتب الدرامي، والصحافي، وكاتب الكاتبة النقدية. أما أهمية الورشة فتكمن بأهمية الكتابة النقدية المحلية التي تقيِّم المشهد الفني بجميع أفرعه وما ينطوي عليه من تحليل وأفكار مع استخدام مفردات جمالية ونقدية للعمل الفني.

وذكر ناجي أنه عرف المشاركين على العلاقة بين الكاتب والمبدع، وكيفية يتم تشكيل مضامين الكاتب والناقد، وتشكيل وعيه وإدراكه، لافتا أن عرف المشاركين بأهم الأعمال السينمائية والمسرحية وفضاءات أخرى، ومفاتيح قراءة العمل وتقييمه وهي إحدى أهم النقاط التي يعتمد عليها الناقد في قراءته وتقييمية للعمل، مشيرا أنه لمس الجدية العالية عند المشاركين، أما ختام الورشة فتضمن تدريبا عمليا عبارة عن كتابة مقالة نقدية لكل متدرب سلط الضوء على نماذج أفلام ومسرحيات عربية وأجنبية.

