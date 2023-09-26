«الكوبرا» يشهد عودة إمام في رمضان 2024

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يواصل محمد إمام، التحضيرات الخاصة بمسلسله الجديد «الكوبرا» الذي سيعود به للمُشاركة في سباق دراما رمضان 2024، حيث سيطل على جمهوره بشخصية شعبية.

انتهى الكاتب أحمد محمود أبو زيد، من كتابة 7 حلقات حتى الآن من مسلسل «الكوبرا»، فيما يواصل المخرج أحمد شفيق، مرحلة ترشيحات الممثلين ومعاينة أماكن التصوير، حيث سيُجرى تصوير المسلسل في أماكن مختلفة، بجانب البلاتوه الرئيسي في محافظة القاهرة.

ومن المُقرر تصوير بعض مشاهد مسلسل محمد إمام، في رمضان 2024، بمحافظة ريفية، وأخرى بدوية، بجانب إحدى محافظات الصعيد، كما سيُجرى تصوير مشاهد في دولة أجنبية، لم يتم الاستقرار عليها حتى الآن، بينما استقرت الشركة المنتجة على موعد مبدئي لانطلاق التصوير، ليكون في النصف الثاني من أكتوبر المُقبل.

وينتمي مسلسل «الكوبرا» إلى الدراما الشعبية، حيث سيظهر محمد إمام، بدور صاحب ورشة «لعفشة» السيارات، وسيواجه صعوبات ومواقف مثيرة، لكنه سينجح في النهاية في التغلب على تلك الصعاب ومواجهة الشر الذي يحاوطه، وذلك في إطار من التشويق.

