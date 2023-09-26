أوبئة الحرب.. الضنك والملاريا يفتكان بالسودان

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الخرطوم- الوكالات: تشهد ولايات شرق ووسط السودان انتشار واسع لحمى الضنك والملاريا ما ادى الى مئات الوفيات بحسب نقابة أطباء السودان.

وقالت النقابة في بيان امس إن الإصابة بحمى الضنك استفحلت لدرجة جعلت التقصي عن عدد المصابين أمرا صعباَ؛ مشيرة إلى ان مستشفيات منطقة القضارف في شرق السودان تكتظ بالمرضى وبعضهم لا يجد حتى مكانا لتلقي العلاج، اذ أن المستشفيات ومراكز العلاج العامة والخاصة تستقبل أعدادا مضطردة من المرضى الجدد على مدار الساعة. ونقلت تقارير إعلامية عن وزارة الصحة الاتحادية تأكيدها وفاة 15 شخصا في ولاية الجزيرة المتاخمة للخرطوم؛ فيما أكد ناشطون مجتمعون وفاة نحو 80 شخصاً في منطقة القضارف. ورجحت مصادر لموقع قناة «سكاي نيوز عربية» أن يكون عدد الحالات أكبر بكثير من الرقم المعلن؛ نظرا لأن الكثير من المرضى يواجهون صعوبات في إجراء الفحوص المعملية اللازمة ويلجأون مباشرة لأخذ جرعات الملاريا المنتشرة بكثرة في السودان والتي تتشابه أعراضها إلى حد ما مع أعراض حمى الضنك. وحمى الضنك هي مرض فيروسي؛ ينتقل إلى الإنسان بواسطة لسعات إناث بعوض من فصيلة «الزاعجة المصرية»؛ الحاملة للعدوى..

وإلى جانب حمى الضنك لاتزال الإصابة بمرض الملاريا تشكل ضغطا كبيرا على النظام الصحي في السودان إذ تشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى إصابة نحو 2.7 مليون نسمة أي قرابة 5% من سكان البلاد بالملاريا خلال العام 2022.

ويعزو مختصون تزايد انتشار الحميات خلال الفترة الأخيرة إلى التدهور البيئي الناجم عن الحرب والذي تسبب في إهمال إداري واسع وتراكم كبير للنفايات، وانتشار المياه الراكدة والملوثة التي تشكل بيئة خصبة لتكاثر البعوض والذباب ونواقل الأمراض الأخرى.

وتشهد العديد من مناطق السودان تدهورا كبيرا في صحة البيئة في ظل توقف معظم الهيئات والمنظمات العاملة في مجال إصحاح البيئة بسبب الحرب. ونظرا لأن البعوض هو الناقل الرئيسي للمرض؛ فإن قرب مواقع تكاثر البعوض الناقل من سكن الإنسان يعد واحداً من أخطر وأهم عوامل الإصابة بحمى الضنك. وتعاني العديد من مدن البلاد من تراكم المياه في الشوارع والأحياء السكنية بسبب تداعيات الحرب وتقادم شبكات توزيع مياه الشرب وسط مخاوف من اختلاطها بمياه الصرف الصحي.

وتتفاقم المخاوف من موجة الحميات الحالية في ظل استمرار انهيار القطاع الصحي وعدم قدرة المرضى على دفع فاتورة العلاج التي تضاعفت خلال الأشهر الماضية بنحو 10 مرات في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية التي تشير تقارير إلى خروج أكثر من 80% منها من الخدمة كليا أو جزئيا خلال الأشهر الماضية.

