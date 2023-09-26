فلسطين: زيارة الوفد السعودي «محطة تاريخية مهمة»

عربيات ودوليات

رام الله- الوكالات: كشف مسؤول فلسطيني عن زيارة مرتقبة لوفد سعودي إلى الضفة الغربية لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال هذا الأسبوع. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول فلسطيني قوله «إنه من المقرر أن يزور وفد سعودي الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، برئاسة المبعوث السعودي غير المقيم لدى فلسطين، الذي عُين الشهر الماضي، نايف بن بندر السديري».

ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بزيارة السفير السعودي المرتقبة لدولة فلسطين، معتبرة أنها محطة تاريخية لتطوير العلاقات الأخوية بين البلدين. واكدت في بيان إن «وزارة الخارجية والمغتربين ترحب بالزيارة التي سيقوم بها سفير السعودية والقنصل العام في القدس نايف السديري لدولة فلسطين اليوم وغدا الأربعاء وتعتبرها محطة تاريخية مهمة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح المزيد من آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة». وثمنت الخارجية الفلسطينية في بيانها المواقف الأخوية الصادقة للسعودية في دعم وإسناد حقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة في المحافل كافة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

والخميس الماضي، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في خطابه الماضي أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بعد منح الشعب الفلسطيني كامل حقوقه. وسبق أن اكدت الرياض أن تطبيع العلاقات مع تل أبيب مرهون بتطبيق مبادرة السلام العربية التي أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، عام 2002. وتنص مبادرة السلام العربية على إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دولياً على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة.

على صعيد اخر اقتحم العشرات من ميليشيات المستوطنين مجددا، امس المسجد الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية لمناسبة «يوم الغفران» اليهودي. وجرت الاقتحامات من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى على شكل مجموعات بحراسة الشرطة الإسرائيلية.

