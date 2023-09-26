كولومبيا تطالب بدعم فلسطين على غرار أوكرانيا

عربيات ودوليات

ناصر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو القضية الفلسطينية ودافع عنها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 المنعقدة في نيويورك. وأظهر الرئيس غوستافو بيترو في كلمته التي ألقاها الأحد، «النفاق السياسي العالمي» وسياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا العالمية. وطالب رؤساء العالم بعقد مؤتمرَي سلام ليس من أجل أوكرانيا وحسب، بل من أجل القضية الفلسطينية أيضًا. وقال: «أطالب الجمعية العامة بعقد مؤتمرَي سلام واحد لأوكرانيا وآخر لفلسطين، لأن هذا ما سيقود الطريق إلى السلام في كل مناطق العالم لوقف النفاق السياسي». وتساءل الرئيس الكولومبي عن الفرق بين أوكرانيا وفلسطين، وعن الاختلاف الدولي في التعاطي مع القضيتين، مطالبًا بوقف الحرب في كل مكان لإنقاذ العالم.

وقال: «أتساءل ما الفرق بين أوكرانيا وفلسطين، ألا ينبغي وقف جميع الحروب وأن نستفيد من الوقت المتبقي لرسم المسار من أجل إنقاذ الحياة على هذا الكوكب؟».

وختم: إن «الأسباب التي دفعتهم للدفاع عن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي هي الأسباب التي يجب أن تدفعنا للدفاع عن فلسطين».

